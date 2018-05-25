Резня со Стерненко: сколько раз и почему его пытались убить

25 мая на известного одесского активиста, экс-главу областного отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненка совершено очередное нападение. В этот раз активисту удалось нейтрализовать одного из нападавших и ранить другого. Сам Стерненко с порезом руки доставлен в одесскую больницу, где был прооперирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Это уже не первый факт нападения на активиста с начала 2018 года, OBOZREVATEL вспомнил известные случаи.

Немного фактов из биографии Стерненко

Родился Сергей Стерненко 20 марта 1995 в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области.

Учился в "Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса". После начала Майдана в 2013 году, Сергей перестал уделять внимание учебе, из-за чего был исключен. Однако в 2015 году Стерненко восстановился на последний курс и в 2016 году получил диплом младшего специалиста по специальности "Правознавство".

Сергей Стерненко

Сейчас является студентом Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

В 2013 году, в возрасте 18 лет, был активным участником Евромайдана в родной Одессе, позже даже стал его лидером. Участвовал в революционных событиях в Киеве, в частности в противостояниях на ул. Грушевского 18-20 февраля 2014 года.

В марте 2014 года возглавил отделение "Правого Сектора" в Одессе. Был непосредственным участником и организатором закрытия "наливаек" и "наркоточек", один из основателей "мусорной люстрации", в частности, народного депутата Нестора Шуфрича. Участвовал в противостояниях 2 мая 2014 в Одессе, когда подожгли Дом профсоюзов.

В сентябре 2015 на Сергея открыли дело по подозрению в похищении человека, и посадили в СИЗО с возможностью выхода под залог в размере 60 тис. грн. деньги за активиста предоставил Геннадий Корбан. Потерпевший по делу о похищении ни разу не явился в суд, поэтому рассмотрение дела по состоянию на 2018 год не завершен.

В феврале 2017 Стерненко сложил полномочия и покинул "Правый Сектор".

В 2017 году в отношении Стерненко открыто второе уголовное производство – по подозрению в организации массовых беспорядков – речь идет о стычке с полицией у Летнего Театра в центре Одессы. Тогда пострадало несколько полицейских.

24 ноября Одесский Приморский районный суд избрал активисту мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 600 тыс. грн. сумму залога внес председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, но апелляционный суд залог отменил, приняв решение о личном обязательства.

В апреле 2018 года Стерненко вместе с единомышленниками создал общественную организацию "Неравнодушные".

Три нападения за 4 месяца

С начала 2018 года на общественного активиста нападали уже трижды. Так, 7 февраля у дома Стерненко на него набросился неизвестный, в вследствие нападения у него зафиксировали резаную рану бедра, сотрясение, ссадины и ушиб. По его словам, это была "месть за его активную общественную позицию со стороны мэра Одессы Труханова".

А уже 1 мая в Стеренко стреляли. Нападение произошло возле дома активиста на улице Сегедской. По его словам, в него стреляли из пистолета травматического действия. Выстрел пришелся в область шеи, а во время задержания подозреваемый стрелял по свидетелям инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стеренко.

Тогда полиция задержала двух подозреваемых в нападении и открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

24 мая, так же около дома одесского активиста, на него напали с ножом двое неизвестных. Стерненко стал обороняться и нанес нападавшему удар ножом в живот, нападавший умер на месте ЧП. Второму нападавшему с ранениями удалось скрыться. Однако позже его задержала полиция.

Сам Стерненко также был ранен и доставлен в одесскую больницу, его прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 — покушение на умышленное убийство, ч.1 ст. 115 — умышленное убийство и ч.1. ст.122 — умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Позже пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что открытое ранее производство по статье "умышленное убийство" могут переквалифицировать или закрыть. Также могут переквалифицировать и производство по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести повреждения).

Он заверил, что "расследование будет проведено открыто и прозрачно".