Огонь полностью уничтожил кладбище на Луганщине. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
2,3 т.
Последствия пожара в Луганской области

В поселке Сиротино под Северодонецком Луганской области во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.

Снимки последствий пожара опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654". Также появилось и видео после происшествия (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Памятники обгорели от пожара.

На кадрах видно, как обгорели могилы, памятники и кресты.

Пожар затронул всю территорию кладбища.
Деревянные кресты сгорели.
Последствия пожара на кладбище.
Последствия пожара на кладбище.
Огонь вызвал обрушение деревьев.
Кладбище находится в Сиротино Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано, огонь стал причиной взрывов боеприпасов в Станице Луганской. Также 11 человек погибли, 17 пострадали, 120 спасены.

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