Огонь полностью уничтожил кладбище на Луганщине. Фото и видео

В поселке Сиротино под Северодонецком Луганской области во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.

Снимки последствий пожара опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654". Также появилось и видео после происшествия (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как обгорели могилы, памятники и кресты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано, огонь стал причиной взрывов боеприпасов в Станице Луганской. Также 11 человек погибли, 17 пострадали, 120 спасены.