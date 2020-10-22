Одного из разработчиков расхваленной Зеленским вакцины обвинили в мошенничестве
Ученые рассказали президенту Владимиру Зеленскому об уникальной украинской вакцине, разработки которой ведутся
Глава государства заявил, что готов ее испытать на себе
При этом одного из ее разработчиков Михаила Фаворова обвинили в мошенничестве и раскритиковали эту вакцину
Военный эпидемиолог Сергей Кравченко обвинил одного из разработчиков украинской вакцины от коронавируса – доктора медицинских наук Михаила Фаворова – в мошенничестве.
В эфире программы "Право на владу" на "1+1" 22 октября он заявил, что эти достижения намерены представить на "Шнобелевскую премию", которую присуждают за самые странные, необычные и смешные открытия года.
"Я знаю группу авантюристов в офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром. Эта история о переселении белков, лаборатории, помещение в среду с вирусом. Где вы взяли живую культуру вируса?" – спросил он у Фаворова, добавив, что не хочет комментировать "этот маразм".
"Я понимаю группу лоббистов, которая присутствовала в Офисе президента, которые лоббируют свои финансовые интересы. Обсуждать этот уровень лабораторной работы студента биологического факультета университета Шевченко – это невежество высшего уровня", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента ученые рассказали о результатах исследования уникальной украинской вакцины от коронавируса. По словам Фаворова, они длились шесть месяцев. За это время, отметил он, удалось добиться нейтрализации вируса в культуре инфицированных клеток человека.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе эту вакцину.