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15 апреля • обновлено в 19:51
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"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"

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Блогер Алексей Давиденко раскритиковал президента Владимира Зеленского за то, что необходимый для борьбы с COVID-19 груз из Китая доставлялся не украинским гигантом Ан-225 "Мрія", а другими самолетами.

На своей странице в Facebook он обратил внимание на то, что в Польшу украинское судно доставило 100 тонн груза за раз.

"Зеленский в эфире считает пассажирские самолёты из Китая каждый вечер. 3-5-2-4. Гордится. В самолёт влезет 200 м3. Посмотрите, как поляки везут груз из Китая. Один раз. 100 тонн. 1000 м3. Это же украинская грузовая "Мрія", принадлежащая ГП Антонов... Третью неделю уже возит грузы чужими пассажирскими самолётами между рядов эконом-класса, не снимая даже кресла бизнес-класса. Умник! Считай дальше самолёты!" – возмущен блогер.

Однако в комментариях многие пользователи поспорили с ним, отметив, что наверняка в правительстве рассматривали вариант с использованием Ан-225.

"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"

facebook.com/ukrdav

"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"

facebook.com/ukrdav

"Уверен, что такие вещи должны комментировать эксперты с авиалогистики, однако я знаю, что график полетов "Мрії" расписан на много месяцев вперед. Невыполнение международных контрактов – это очень большие штрафные санкции", – отметил Дмитрий Логгинов.

"Я не думаю, что вы умнее их всех взятых!", "Интересно почитать специалистов", "Это пиар. У них [в Польше] скоро выборы. Это точно не про эффективность", – пишут другие пользователи.

"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"
"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"
"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"
"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"
"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"
"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"
"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"
"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"

Как писал OBOZREVATEL, в Украину вскоре прилетит еще 3 самолета с необходимым грузом для борьбы с COVID-19. На следующей неделе ожидается прилет еще 8 самолетов.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Давиденко
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
??? Коммент с Марией и Русланами корректный и совершенно вежливый, о том, что я пишу было на вашем сайте.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
100 тонн это не 1000м3 и да МРИЯ с 2016 как и антонов купили китайсы.ха-хаха
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