Я уже писала о том, что в ОРДЛОснимают фильмы. Как производства РФ про "гражданскую войну на Донбассе", так и местного производства, про то же "восстание народа Донбасса, Украина напала на Донбасс". Банальные пропагандистские фильмы, как "герои" умирали за "новороссию".

Мне до сих пор смешно, когда слышу про "новороссию". Везде в ОРДЛО вот это "во славу новороссии", а этот нарратив уже давно снят с производства, то есть обихода, кураторы из Кремля пока поставили крест на неудобном и раздражающем нарративе. А жители ОРДЛО продолжают победобесить и умирать во славу того, чего нет ни на глобусе, ни на карте, ни даже в российских методичках.

Вот странно, но слово "республика" и "независимость от Украины" в ОРДЛО пропагандисты стараются не упоминать. "Голосовали" на "референдуме" за "республики", а умирают за "новороссию". Живут в "республиках", а строят "новороссию". В общем, такое параллельное проживание в разных странах, и даже континентах. И смешно от того, что это в ОРДЛО никого не смущает.

Это поведение поясняет, почему манкурты легко ведутся на смену государства и родины, нации и национальности. У них ее нет. Какая разница где жить — "лнр", "республика", "новороссия", РФ, Украина, Гондурас. Какая разница — "новороссия", "республика", лишь бы не Украина.

И все же странно, что везде, где официал, там еще "республика", там же, где военный гламур, красота, эмпатии, герои умирают, там – "новороссия". Видимо потому, что нарратив "новороссия" – это якорные воспоминания охлоса о чем-то красивом и несбыточном, что обещали и намечтали себе в 2014-м году, такая себе страна Оз, где радуги из мармелада, кисельные берега, молочные реки, не нужно работать, а путин сам раздувает самовар и подносит чай вместе с ведром нефти и корзинкой долларов. За это можно и умереть.

Поэтому "новороссия" как фактор пропаганды – еще в ходу, ведь и на надгробных досках и памятниках россиян, погибших на Донбассе, которые развешивают по всей Российской Федерации, до сих пор пишут "погиб во славу Новороссии". Где это? Зачем это? Россияне, как и лугандонцы, до сих пор не задают себе таких вопросов. У них пожизненные проблемы с образованием, адекватностью и логикой.

И несмотря на то, что жизнь в ОРДЛО почти остановил карантин (там тоже не дают работать мелким предпринимателям), несмотря на кучу проблем, там снимают кино. Потому, что кино — это уже не искусство, давно не искусство, с СССР не искусство, а пропаганда.

В ОРДЛО, несмотря на карантин и санитарные требования чаще мыть руки, нет воды. В некоторых городах – уже третий месяц. Сокращают работников угольных предприятий в Ровеньках, Свердловске и Краснодоне. Еще несколько шахт уходят в затопление, ой, в "реструктуризацию". Шахтерам-пенсионерам, как и работающим шахтерам, не выдали бытовой бесплатный уголь. Дорожает хлеб и все продукты, это связано с тем, что закрыты границы с Украиной и РФ и неоткуда возить товары. На улицах ОРДЛО, особенно на кварталах, горы мусора. Горы настолько массивны, что кулечки и пакетики ветром заносит на балконы с 5 по 9-й этажи.

Умирают люди, тестов на коронавирус нет, лечения нет, гуманитарки из РФ нет, что-то пишут для статистики. Умирают даже врачи, чиновники, опочленцы, то есть те, кто наделен властью, блатом и деньгами. Вирус не щадит никого.

Задержка зарплаты на многих предприятиях ОРДЛО – от 2-х до 18 месяцев. В городах ОРДЛО растет криминал. Вскрывают контейнеры на рынках. Грабят в подъездах и на улицах. В селах вообще адище — уводят скот, воруют кур и гусей прямо с улицы, где они пасутся, вскрывают подвалы.

Но об этом здесь в СМИ не говорят. Шахтеры попытались бастовать – ни одно "республиканское" СМИ об этом не выпустило ни сюжета, ни статьи. Нет публичности — нет проблемы.

Нет в СМИ статей ни о кражах, ни о закрытых шахтах. О вирусе пишут, как без него. В одной и той же газете может быть информация "республика остановила коронавирус, а вот в Украине" и тут же "рост больных в Луганске".

И вот на фоне всего всеобщего бардака здесь снимают кино, на которое есть деньги. Красивое кино про смерть и героизм. Красиво открывают детские площадки. Без масок. Чиновники целуют деток, обнимают их.

Люди ходят на митинги и парады. Работает церковь с полной службой, церковноприходские школы обучают деток, хотя обычные школы на карантине. Работают рынки. Работают кадетские военные корпуса, где обучают подростков военному делу. Война не терпит карантина, ей нужно пополнение.

Жаль, что здесь нельзя снять другой фильм. Я бы его назвала "Один день жизни в гетто". Я бы показала, как странные, грязные водовозки привозят людям "питьевую воду", которую закачивают из шахтных водоотливов. Озвучила криминальные сводки, где женщинам, вышедшим за покупками прямо возле домов размазживают головы кирпичами, чтобы украсть кошелек, снять серьги или выхватить сумку с продуктами. Как тонут шахты. Как люди получают трудовые по сокращению. Молча. Отводя глаза. Шахтеры из разряда "мы не будем кормить Киев".

Обязательно крупным планом – горы мусора по жилым кварталам. Табор ромов, разбитый возле налоговой в парке, который в долэнэровские времена назывался "Семь чудес света". Рынок, где торгуют украинским из-под полы. И вездесущую антисанитарию "республик".

Как символ гетто я бы показала зрителям демонтированную "властью республик", которую я называю проще коллаборационистско-оккупационная Охлократия, скульптуру In Perspective "В перспективе" итальянского скульптора Лоренцо Куинна, которая была установлена в сквере возле Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра в ноябре 2010 года.

Рука, держащая хрусталик с надписью на памятнике: "Мы живем в очень хрупком мире, будущее которого в наших руках. Каждый может сделать этот мир лучше" безумно раздражала новую "власть" Донбасса, которая знает о его "перспективе" — умереть!

А еще больницы. Страшные, грязные, с тараканами и врачами, которые не смогут никогда, ни при каких обстоятельствах, ответить вам на банальные вопросы из программы интернатуры, ВУЗов, школьной программы.

Хамство. Как без него. Это теперь визитная карточка ОРДЛО.

Я, конечно же, хотела бы показать вам степи, но я знаю силу эмпатии, поэтому нет. Остановимся на умирающих городах. Степи слишком красивы. Настолько красивы, что весь хаос, нищета, грязь, злые лица у людей, выглядят полным оксюмороном.

И вот, да, лица. Я так отвыкла от угрюмых, вечно недовольных и перекошенных личной значимостью лиц жителей Донбасса, что невольно сжимаюсь, рассматривая фото и видео оттуда. Так выглядят люди на 3-х фото, из альбомов эпохи СССР, из РФ, и из ОРДЛО.

Здесь в мирной части Украины, я говорю за Центральную Украину, где я живу, редко увидишь такое советское типажное лицо. В основном, это улыбка. Ну, или внутренняя задумчивость.

Люблю рассматривать людей в Каневе. Вот идет женщина, чем-то озабочена или устала, и вдруг клумба с цветами, и она улыбается. А еще здесь люди улыбаются уличным животным. Мужчины всегда уступают место и пропускают в дверях, придерживая их. И всегда "дякую, гарного дня, вибачте, будь ласка".

Знаете, вот мы, переселенцы, первое время "переселения", дико на это реагировали. Люди никуда не спешат. Люди улыбаются. Люди открыто разговаривают друг с другом. Но из причин, почему мы никогда не вернемся туда, чаще всего называли минные поля, предательство родни-соседей, невозможность простить "республику" и издевательства, экологию, менталитет. Сейчас многие из нас говорят "я не променяю украинскую мову на язык, пусть и не очень хорошо разговариваю на мове, а уж тем более – не променяю вежливость и интеллигентность". И знаете, сейчас так легко в толпе выделять людей, мрачное озлобленное лицо – это или недавно приехавший донбасянин или местный зеленовато-плесневый гомо- советикус. Хотя нет. Здесь и гомо-советикусы улыбчивее и добрее.

И вот еще что, я не люблю фразу "никогда снова". Она не для нашей страны. Не для памяти про Вторую Мировую. Мы произносим ее, как нарратив, который мешает нам понять войну, ее философию, как и все послевоенные годы, да и саму независимость нашей страны:

— мы никогда не нападали, чтобы напоминать себе – никогда снова мы не сделаем подобного, это на нас нападали, напали снова и нападут, если мы не дадим отпор;

— мы не принимали участие в оккупации стран, ну, только Афган, куда наших мужчин насильно отправляла "родина-мать, СССР".

Это фраза для ОРДЛО и РФ. И было бы здорово, если бы в конце фильма, осознав все, что они совершили, жители ОРДЛО и россияне говорили:

-я никогда снова не нападу на чужую страну

-я никогда снова не поверю российской пропаганде

-я никогда снова не забуду свою национальность и род

-я никогда снова не забуду преступления РФ и СССР, совершенные в отношении меня и моей страны Украины

Я бы сняла кино-пособие. Кино-памятку. Кино-учебник.

Про то, как даже глупые и кровавые мечты могут сбыться. Про то, что такое Охлократия. Про то, что бывает, когда стирают национальную память...

Но я не могу этого сделать. Поэтому пишу. Но, думаю, что скрины из местных соцсетей ОРДЛО пронесутся показательным видеорядом, и покажут вам один день в гетто.

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