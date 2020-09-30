ОБСЕ за сутки засекла десятки нарушений перемирия на Донбассе

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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  • Во вторник, 29 сентября, ОБСЕ зафиксировала 42 нарушения

  • Об этом говорится в ежедневном отчете миссии

  • Большинство из них – в Донецкой области

ОБСЕ за сутки засекла десятки нарушений перемирия на Донбассе

За минувшие сутки, 29 сентября, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 232/2020. Отмечается, что 32 из них было замечено в Донецкой области и еще 10 – в Луганской.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения", – говорится в отчете.

Большинство нарушений произошли неподалеку Донецкой фильтровальной станции, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения и 14 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия). По оценке, огонь вели в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, пролетавший восточнее Н. П. Артема", – сообщили в ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России обвинили Украину в отходе от "минских соглашений" и заявили о риске роста напряженности на Донбассе. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич.

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