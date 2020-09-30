ОБСЕ за сутки засекла десятки нарушений перемирия на Донбассе

За минувшие сутки, 29 сентября, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 232/2020. Отмечается, что 32 из них было замечено в Донецкой области и еще 10 – в Луганской.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения", – говорится в отчете.

Большинство нарушений произошли неподалеку Донецкой фильтровальной станции, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения и 14 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия). По оценке, огонь вели в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, пролетавший восточнее Н. П. Артема", – сообщили в ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России обвинили Украину в отходе от "минских соглашений" и заявили о риске роста напряженности на Донбассе. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич.