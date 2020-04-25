Новое Вишневое: общежитие Запорожья внезапно накрыла вспышка коронавируса

В одном из общежитий в Александровском районе Запорожья произошла вспышка коронавируса – уже в 11 жителей подтвердили COVID-19.

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Об этом в субботу, 25 апреля, сообщила пресс-служба Запорожского городского совета.

В общежитии Запорожья зафиксировали вспышку COVID-19 dagpravda.ru

Мэр Запорожья Владимир Буряк дал задание экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по поводу обнаружения очага заражения людей коронавирусом.

Уточняется, что в общежитии проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия. Оно закрыто, в здании будет проведена санитарная обработка, а всем жителям сделают тесты на COVID-19.

Напомним, 23 апреля Запорожье установило антирекорд: за сутки коронавирус выявили у 16 человек. Еще 5 новых случаев зафиксировали в течение 24 апреля. Всего в городе 97 подтвержденных больных (в области – 171, +8 за последние сутки).

СНБО

СНБО

Как писал OBOZREVATEL, ранее вспышка COVID-19 произошла в городе Вишневое Киевской области. Подавляющее большинство заболевших обитают в одном общежитии – уже подтверждено минимум 78 случаев, среди них 16 детей. Самому маленькому – всего 6 месяцев.

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