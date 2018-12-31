Тимошенко обратилась к украинцам по случаю Нового года и Рождества Христова

Украинский политик Юлия Тимошенко по случаю Нового года и Рождества Христова записала обращение к украинцам. По ее словам, страна уже прожила сложные годы в истории, сообщается на сайте политсилы.

Публикуем полный текст обращения:

Обычно мы ждем от нового года обновления, исполнения желаний, реализации планов и замыслов.

Но сейчас у нас очень непростые времена. К сожалению, проблемы приходят к нам значительно чаще, чем радость и покой.

Поэтому сегодня я хочу попросить вас: несмотря на все проблемы, несмотря на все ваши справедливые нарекания, верьте, пожалуйста, верьте в лучшее – в мирный и успешный завтрашний день.

Потому надежда и вера – это очень важно! Человек, который не опустил руки, не здался – это сильный человек! Вы именно такие – сильные.

Ваша вера – не пустая! Следующий год – очень важен. Это год настоящих изменений.

Я убеждена, что мы уже прожили тяжелые и сложные годы в истории нашей независимости. Далее – непременно станет лучше. Мы, украинцы, заслужили право жить в мире и быть счастливыми. Весна победит, и сразу мы начнем строить новую, справедливую, успешную страну и новую достойную жизнь для каждого.

Уже совсем скоро мы наведем порядок в собственном доме, построим ту желанную, богатую и красивую Украину, которой все мы с вами стоим.

Я предлагаю начать новый год с единства, по восстановлению нашей любви друг к другу. Нам очень этого не хватает. Пока каждый из нас сам по себе и против всех – нам страшно, мы ослаблены, мы одиноки. Когда мы едины – мы сильны и непобедимы. В единстве нас никогда и никому не одолеть.

И еще одно... Давайте обязательно помнить каждый день и каждую минуту: что мы, украинцы, – лучшие в мире! Это даст нам ту непреодолимую силу, которая поможет пройти любые испытания, преодолеть любые препятствия и, главное, – восстановить мир.

Я от всего сердца желаю: пусть придет счастье в наши дома, пусть снова воцарится мир и согласие, пусть исполнятся наши самые заветные мечты.

Пусть помогает нам всем Господь.

В новом году мы будем жить иначе! Я в это верю!

С Новым годом и светлым Рождеством Христовым!

Слава Украине!