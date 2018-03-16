Обижали и били: ребенок сбежал из дома из-за издевательств в школе

В Хмельницкой области школьник Рома Рута убежал из дома из-за издевательств сверстников, в которые не верили родители.

После уроков 10-летний мальчик вышел на трассу, прошел около 10 километров, пока его не подобрал неравнодушный водитель. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ребенок был отличником в школе-гимназии, когда семья переехала из села в районный центр. Тем временем, отношения с одноклассниками были ужасными. Над ним издевались и избивали.

"Я просто в школу не хотел идти, меня там обижали очень. Парни, девчонки – считали себя крутыми", - рассказал Рома.

12 марта мальчик завел в школу младшую сестру, а сам отправился по трассе в село, в котором жил раньше.

"Насторожило, что ребенок маленький идет сам по трассе с рюкзачком. Я начал его расспрашивать. У него телефон был, но симки не было, мамы на телефоне у него не было, и я позвонил "102", - рассказал водитель Сергей Данилюк, который остановился на трассе.

Он сам отвез школьника в участок, куда после этого вызвали родителей.

"У меня шок. Я была уверена, что ребенок пошел в школу, же не ссорились, еще меня поцеловал. Я благодарна шоферу очень", - заявила мама Ромы Валентина Лапчаста.

Она знала о ситуации в школе, рассказывала об этом классному руководителю, но думала, что все не настолько серьезно. Она думала, что сын не успел адаптироваться.

"В классе у нас 20 мальчиков и 5 девочек. За эти месяцы ни с одним из мальчиков этот Рома не подружился почему-то. Я считаю, что мальчик просто скучает по тем местам, где он учился. Там была сельская школа. Он там был лидером", - заявила директор учебного заведения Лилия Лаган.

Классная руководитель Наталья Сагайдюк, тем временем, рассказала, что мать мальчика не назвала ребят, которые его обижали.

Сами одноклассники подтвердили, что над Ромой издевались и избивали его ни за что.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в селе Старые Безрадичи избили детей в Доме культуры.