'В США бороться с наркодельцами страшнее!' Американец завоевал сердца киевлян и стал 'президентом Борщаговки'

Давид Пластер – бывший военный медик армии США, жил в Спрингфилде, а в 2011 году по приглашению друзей приехал в Украину. Сейчас он – украинский волонтер, инструктор и консультант по тактической медицине, глава организации Anomaly, был инструктором и советником в Национальной гвардии Украины.

Американец рассказал OBOZREVATEL, как завоевал сердца киевлян, организовал борьбу с наркодилерами и почему его называют "президентом" Борщаговки.

Президент Борщаги

Все годы в Украине Давид живет в Святошинском районе Киева. Сначала он не очень понимал, почему его место проживания вызвало некое пренебрежение знакомых и почему говорят, что "борщага – это район быдла". Затем ситуация прояснилась, но вместо того, чтобы сменить место, бывший американский военный начал сам улучшать свой район.

Первыми врагами он признал мусор и наркотики, начал искать единомышленников, которые были бы готовы работать волонтерами. За инициативу и неравнодушие местные прозвали Давида "президентом Борщаговки".

"Мои желания были направлены не на завоевание голосов или получение политической должности, а на то, чтобы завоевать сердца людей и дать обществу возможность измениться", – говорит он.

В результате активист создал движение "Борщага без быдла". С задумкой освободить свой район от мусора и надписей наркодилеров, которых в районе были тысячи, Давид с единомышленниками обращался и в ЖЭКи, и в полицию.

"Патрульная полиция помогала, но не могу сказать, что официально много помощи было. Мы встречались раз с начальством. Они говорили: "Супер, хорошо!" И все. Мы предлагали помощь, но нам говорили, что у них мало людей, тогда начали делать сами", – вспоминает он.

С 2019 волонтеры под патронатом Anomaly, которую возглавил Пластер, организовали 35 акций в Киеве при участии более тысячи добровольцев, которые, кроме Борщаговки, выезжали на Троещину, Оболонь, Дарницу, ДВРЗ, Гидропарк.

В Америке воевать с наркодельцами страшнее, чем в Украине

Давид рассказал, как начинал борьбу с наркодельцами. "Страшно не было. Мы не прятались, все делали открыто. Создали специальный чат-бот, куда можно отправить локацию с адресом Telegram-каналов по продаже наркотиков, чтобы знать, где быть активными в следующий раз", – уточнил он.

По мнению волонтера, в Америке ситуация с противодействием наркодельцам гораздо сложнее – в так называемые "наркоманские районы" местная полиция боится даже соваться.

Несмотря на опасения скептиков, что закрашенные надписи очень быстро будут восстанавливаться, этого не произошло, поэтому свою Борщаговку Давид с волонтерами от засилья надписей электронных адресов наркодилеров почти освободил. "Меньше стало наркоманов на улицах, хотя "бухать на улице" – такого еще много", – отметил он.

Нас много – мы можем все закрасить

Просто так с волонтерами наркодилеры не смирились, начали хитрить, искать пути противодействия. Например, делают надписи специальной краской, которую очень сложно закрасить.

"Но такая краска намного дороже, чем обычная, – уточняет Давид. – Что ж, пусть повоюют. Нас много – мы можем все закрасить".

Также он подчеркнул, что со времени его переезда в Украину местные жители изменились.

"Мы бы не начали свою работу без неравнодушных людей, я очень благодарен всем. Каждый из нас – президент. У каждого из нас есть время для помощи. Если ты не помогаешь, значит не хочешь", – уверен Давид.