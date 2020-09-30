Новый оттенок красного под названием "Менструация" вызвал скандал в сети

Институт цвета Pantone представил новый оттенок красного цвета под названием "Менструация".

Об этом сообщили на странице компании в Twitter. Новость вызвала неоднозначную реакцию сети и споры в комментариях.

Оттенок красного создали при поддержке шведского производителя менструальных чаш Intimina, который запустил кампанию по борьбе с культурой стыда вокруг менстуации.

"Активный и смелый красный оттенок… вдохновляет людей, у которых есть менструация, гордиться собой", – заявила вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

Пользователи разделились на два лагеря: тех, кто поддержал идею и тех, кто оказался категорически против.

"Что ж, это чертовски глупо...", "Что дальше?", "Люди, у которых менструация" означает женщины", "Мы женщины! Нет людей, у которых менструация!", "Я думал, это шутка", "Наконец-то!", "Это феноменально", "Пришло время превышать табу!", – написали в комментариях.

Институт цвета Pantone – часть одноименной американской компании, которая занимается разработкой цветовых палитр и прогнозирует цветовые тренды на рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, институт цвета Pantone назвал десять главных цветов сезона весна-лето 2021, которые будут представлены на Неделе моды в Нью-Йорке (США).