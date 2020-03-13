Главная Новости
13 марта • обновлено в 10:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Вторая эвакуация из Уханя: в МВД пообещали избежать "позора" Новых Санжар

515
Читать материал на украинском

МВД готово провести вторую эвакуацию украинцев из города Ухань (Китай), который стал эпицентром вспышки коронавируса COVID-2019.

"Я убежден, что Новые Санжары не повторятся. Та позорная ситуация больше не повторится", – заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире ObozTV.

"В любом случае, я могу гарантировать, что подразделения МВД сработают в соответствии с возложенными на них обязанностями", – заверил он.

По словам Шкиряка, пока еще не определено место обсервации, куда могут привезти новых эвакуированных.

"Но хочу, чтобы люди помнили: все мы граждане Украины, а обязанность государства – защищать каждого гражданина, независимо от его национальности, расовой принадлежности или социального статуса", – подчеркнул он.

Ни в одной другой стране эвакуированных из Китая не встречали так агрессивно, как в Украине

Ни в одной другой стране эвакуированных из Китая не встречали так агрессивно, как в Украине

bykvu.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Протесты в Новых Санжарах Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины эвакуация
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги