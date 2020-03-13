МВД готово провести вторую эвакуацию украинцев из города Ухань (Китай), который стал эпицентром вспышки коронавируса COVID-2019.
"Я убежден, что Новые Санжары не повторятся. Та позорная ситуация больше не повторится", – заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире ObozTV.
"В любом случае, я могу гарантировать, что подразделения МВД сработают в соответствии с возложенными на них обязанностями", – заверил он.
По словам Шкиряка, пока еще не определено место обсервации, куда могут привезти новых эвакуированных.
"Но хочу, чтобы люди помнили: все мы граждане Украины, а обязанность государства – защищать каждого гражданина, независимо от его национальности, расовой принадлежности или социального статуса", – подчеркнул он.
Ни в одной другой стране эвакуированных из Китая не встречали так агрессивно, как в Украине
bykvu.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев начал подготовку второй эвакуации из Уханя. По его данным, сейчас там находится 41 украинцев, 10 из них изъявили желание вернуться на Родину.
20 февраля Украина уже проводила эвакуацию своих граждан из Китая. Ни в одной другой стране соотечественников не встречали так агрессивно, как в Украине.
Эвакуированных направили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в Новые Санжары Полтавской области. Однако местные жители заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.
Обсервация в Новых Санжарах закончилась 5 марта, ни у одного из эвакуированных не было выявлено признаков инфекции.
Впрочем, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией COVID-2019.
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