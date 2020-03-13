МВД готово провести вторую эвакуацию украинцев из города Ухань (Китай), который стал эпицентром вспышки коронавируса COVID-2019.

"Я убежден, что Новые Санжары не повторятся. Та позорная ситуация больше не повторится", – заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире ObozTV.

"В любом случае, я могу гарантировать, что подразделения МВД сработают в соответствии с возложенными на них обязанностями", – заверил он.

По словам Шкиряка, пока еще не определено место обсервации, куда могут привезти новых эвакуированных.

"Но хочу, чтобы люди помнили: все мы граждане Украины, а обязанность государства – защищать каждого гражданина, независимо от его национальности, расовой принадлежности или социального статуса", – подчеркнул он.

Ни в одной другой стране эвакуированных из Китая не встречали так агрессивно, как в Украине bykvu.com

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