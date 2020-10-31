1. Керчь. Родители в общем чате класса обсуждали прошедший в школе тест на знание детьми российского гимна и российской атрибутики. Детки умненькие растут — вместо кацапской тряпки в изложении под названием "Россия — наша родина" рисовали флаг Украины. А родители в чате писали "Слава Украине".

2. Проукраинского активиста Олега Приходько, которого удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта, оккупанты бросили в камеру с крысами.

3. Говень благодарная: оккупанты приговорили предавшего Украину экс "мэра" Евпатории Андрея Филонова к 3 годам и 8 мес колонии-поселения. Филонов считает, что дело против него носит "заказной характер".

4. Оккупанты в Крыму активно взялись за варварскую "реставрацию" исторических зданий. На данный момент ведется т.н. "реконструкция" более 100 культурных объектов. Но качество таких "реконструкционных работ" оставляет желать лучшего, а порой шокирует. Как оккупанты разрушают историю, читайте в материале с фотографиями по ссылке.

5. Сегодня в Форосе местные жители провели сход граждан. Есть подозрение, что новые владельцы санатория "Форос" могут ограничить доступ к парку и пляжу. Руководство санатория проводит непонятную реконструкцию парка и запланировало вырубку многолетних реликтовых деревьев — 1500 штук!

6. Бывший командир севастопольского "Беркута" Сергей Колбин, который участвовал в жестоком разгоне Майдана в Киеве, а потом изменил присяге, избран т.н. "сенатором" от "Заксобрания" города. Теперь этот преступник будет сидеть в Госдуре. Посмотрите, с какой гордостью в 2014 году Колбин рассказывал о "зачистке Майдана" и как помогал оккупантам захватывать Крым.

7. Гоблин заявил, что графики подачи воды могут быть ужесточены, а также добавил, что, цитата, "практически все подземные резервы исчерпаны". Пушного зверя заказывали? Вот он!

8. До оккупации мы о таком и мечтать не могли! Оккупанты выявили факты потребления для бытовых нужд технической воды из систем отопления. Крымчане используют воду из батарей из-за отсутствия ее в кранах. Оккупанты подумывают над тем, чтобы закачать в отопительную систему воду зеленого цвета: "Опыт такой есть. В Ленинградской области добавляют ярко-зеленый краситель уранин. Он трудно смывается с кожи и сразу выдает нарушителя", — заявили оккупанты. А зачем в Ленинградской области воду из труб сливают? Их тоже кто-то оккупировал, вследствие чего был перекрыт канал? Так, может, и в Крыму воду не крымчане из батарей сливают, а наученные это делать понаехавшие лапти? Жизнь меня не готовила к таким новостям, но оккупация внесла серьезные коррективы. Спасибо, россия! Это долгожданный нанопрорыв!

9. Следующий этап — незаконные врезки в канализацию к более богатым соседям, кто сможет позволить себе привозную воду?

10. Севастополь. Сегодня утром осмотреть начало работ по строительству водозабора на реке Бельбек с рабочим визитом прибыл вице-премьер мордора Марат Хуснуллин. Посещение объекта прошло за несколько минут. Ватники, подавшие заявку о встрече, пообщаться с барином не смогли.

11. У Аксенова снова признали, что российские компании как огня боятся Крыма и связанных с ним рисков, поэтому обходят десятой стороной, чтобы не иметь проблем. Орки назвали это "психологическим барьером, чем-то новым и непонятным", но заверяют, что для бизнеса в Крыму — рай неземной.

12. В Алуште на обочине дороги недалеко от храма был найден труп мужчины с огнестрельным ранением. Рядом лежало оружие… Если бы не россия, солдаты НАТО устроили бы в Крыму снова 90-ые!

13. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 216 новых случаев коронавирусной инфекции (+2 смерти). В Севастополе — рекордные для города 80 новых случаев (+2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 11 543 человек, в том числе 2 318 в Севастополе. Умерло 210 человек, в том числе 65 — в Севастополе.

14. Оккупанты в Крыму привили еще семь врачей-смертников путинской вакциной, которая не прошла испытаний на людях. Ну, как не прошла — сейчас как раз и проходит.

15. Жители Крыма продолжают описывать крымское пике: "Слов нет! Как готовились ко второй волне??? Людей в больницу не кладут — мест нет! Умирают люди. Это как понять??? Ужас!", "А нормально, что в нашей больнице врачей почти не осталось? Сдыхать будешь — и то негде лечиться, и лекарств нет, и колоть некому. Живем в ужасе", "Много чего должны, но не делается. Лекарства — и того нет, чтобы купить. С материка достаем. Никому простой народ НЕ НУЖЕН", "Они фестивалями хотели напугать "корону", а не вышло!", "Полный провал!!!", "Можно теперь сказать цифрами статистики "спасибо" лицам, принимавшим ключевые решения по открытию потока отдыхающих", "Необходимо разорвать цепь передачи. До сих пор же Крым подпитывается инфицированными извне!", "Улыбаемся и машем! Какие фестивали еще не отпраздновали?", "Сколько сейчас людей болеют и диагноз им не ставят, чтобы не испортить статистику. Подло. Нас не слышат, и плевать хотели на потери", "Крымчане пишут, кричат о проблемах, но их не слышат, и в прямом эфире устраивают шапито, в котором нам объясняют, что мы идиоты, сами во всем виноваты", "Дурдом настоящий. И мы в нем".

P.S. Завершу выпуск словами главного редактора "РБК Екатеринбург" Богдана Кульчицкого, который озвучил мечту и намерения балалаек: "Я прекрасно понимаю, что ничего в Крыму не изменится, пока он принадлежит ИМ (крымчанам). Те, кто меня знает, подтвердят, что ходил по этой чертовой Ялте и приговаривал: всех бы ИХ собрать, погрузить в вагоны и в Норильск. Хлам этот, человечьи полипы и наросты — в дробилку. А в Крым нормальных людей заселись. С севера". Полный спич оккупанта с озвученной концепцией рашистов по Крыму и концентрированным нацизмом прочтите по ссылке.

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