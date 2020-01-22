1. Оккупанты задержали в Керчи около 10 человек, которые вышли в поддержку закрытого парка львов “Тайган”.

Задержанные держали в руках плакаты “Save our souls! SOS! Спасите наши души!” и “Не закрывайте наш любимый парк Тайган”, а также раздавали прохожим листовки с текстом: “Остановите рейдерский захват парка Тайган Олега Зубкова”. Оккупанты заявили, что “любое массовое мероприятие, не имеющее разрешения от городской администрации на проведение, признается незаконным”. А помните, как свободно нам дышалось до оккупации? Да и парки Зубкова никто не закрывал, а наоборот

2. Арбитражный суд Центрального округа в Калуге подтвердил решение предыдущей инстанции оккупантов о демонтаже рекламной конструкции парка львов “Тайган” в Крыму. Зубков — любитель россии из телевизора — воет, что сносить ничего не будет

Новости Умная многоходовка Путина

3. Коллаборант Сергей Аксенов и засланный оккупант Михаил Развожаев подписали в Москве “документ” об установлении “границы” между Севастополем и Крымом. Совок жив, и в севастопольской вате продолжают взращивать “особенность и уникальность”. Осталось только снова сделать Севастополь закрытым — многие ватники об этом мечтают, особенно в свете хлынувшего потока понаехавших. Только вата не понимает, что даже из закрытого города вату будут вытеснять, а понаехам дадут зеленый свет

4. Военная контрразведка Службы безопасности Украины помешала трудоустройству на ответственную должность в Министерство обороны Украины крымчанки с российским аусвайсом и тесными связями в спецслужбах страны-агрессора

5. Пять лет назад оккупанты запретили метадоновую заместительную поддерживающую терапию для наркозависимых в Крыму. На тот момент в украинской программе участвовали около 800 крымских пациентов, которые после ее запрета были обречены на смерть. Многие из участников программы выехали на материковую Украину. Спустя всего год после запрета метадона в Крыму спецпосланник ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин заявил, что из 805 пациентов, получавших до оккупации полуострова россией замещающие препараты, погибло около 100 человек. Большинство вернулось к употреблению наркотиков и были за это привлечены к ответственности. Также сроки получили те, кто в попытках спастись, нелегально хранили дома метадон. Из 805 пациентов заместительной терапии 200 были больны ВИЧ и СПИДом. Иными словами, оставшиеся в Крыму наркозависимые без отобранной оккупантами помощи пополнили кровавую статистику убыли населения и роста преступности. За 14 лет реализации метадоновой терапии в Украине большинство из пациентов полностью социализировались, а в россии и на оккупированных ею территориях люди могут только страдать и умирать.

6. Оккупанты провели в небе над Крымом очередные военно-террористические учения

7. 21 января 1924 года умер Ленин. По этому поводу немногочисленные коммуняки в оккупированной Керчи устроили сегодня шабаш с возложением цветов к памятнику тирану

8. Окупована Ялта. Школярі-волонтери зі школи-ліцею № 9 провели всерашистську акцію “Блокадний хліб”. Нагадаю, що під час блокади, коли безліч ленінградців вмирало від голоду, партійна і військова “еліта” міста разом з чекістами харчувалися дуже добре, а часто навіть делікатесами

9. Я завжди знав, що Сімферополь — це Україна… Скільки років вже пройшло, а окупанти так і не спромоглися змінити знаки. #CrimeaIsUkraine

10. Я розумію, що вам це вже не цікаво, але нагадаю, що в Криму сьогодні 2137-ий день поспіль падають каменюки з неба

11. “Известие о массовом сокращении сотрудников "национализированного" госпредприятия "Крымские морские порты" и новостью-то не назовешь. Слухи об этом идут в Керчи давно, и понятно было, что все это неспроста. О какой полноценной загрузке портов после 2014 года могла идти речь, когда Крым попал под санкции, а его порты стали для международного транспортирования токсичными? Официально известно, что с 1 апреля безработными станут 600 сотрудников рыбного порта и переправы. Однако вчера мы перекинулись парой слов со знакомым, работающим в торговом порту, и он сказал, что сокращение коснется и работников торгового порта. Если бы в Крыму до аннексии кому сказали, что порты останутся без загрузки, а самые высокооплачиваемые керченские работяги и конторские служащие пойдут по миру с протянутой рукой, то местные жители удавились бы от смеха. Торговый порт лет двадцать держал в Керчи первое место в рейтинге престижности и заработков. Устроиться туда на работу даже уборщицей было заветной мечтой каждого трудоспособного керчанина, а уж в контору — вообще предел желаний. Достаточно было однажды увидеть коллектив на какой-то предвыборной встрече или пройти мимо здания порта, чтобы воочию увидеть уровень материального благосостояния: дамы в золоте, вдоль улицы — иномарки. Если они завтра и найдут в Керчи новую работу, то заработки и престиж будут несоизмеримы с прежней. Понятно, с каким настроением встречали праздники подписавшие предупреждение о сокращении. Однако многие из них, наверное, еще не забыли, с каким воодушевлением они праздновали "воссоединение Крыма с россией", с какой радостью выходили на митинги в честь годовщины и пятилетия "крымской весны", как голосовали в надежде на помощь и поддержку работники торгового порта за своего многолетнего профсоюзного лидера Ирину Черненко, второй раз ставшую депутатом российского парламента Крыма. Например, моему хорошему знакомому, ожидающему решения своего вопроса о дальнейшей работе, пророссийскому до мозга костей, уже несколько раз пришлось менять свою приобретенную при Украине шикарную иномарку — сначала на российский вездеход, а теперь уже на обычную "Ладу". Он, который прежде каждые выходные проводил в Краснодарском крае с семьей, посещая дорогие торговые центры, сейчас скромненько проводит их в поездках по керченским окрестностям со взятым из дома тормозком. Он, конечно, вряд ли "перестроится на украинские рельсы", потому что и по рождению россиянин, но наши-то, местные, имевшие достаток выше макушки при Украине и продавшиеся за мифические путинские обещалки, неужели от такого стресса не войдут в разум? Что еще нужно сотворить путину, Аксенову и всей их команде в Крыму, чтобы люди осознали: предатели никому не нужны. И в первую очередь (не нужны) тем, на чью сторону они перешли”

P.S. “Что еще нужно сотворить путину, Аксенову и всей их команде в Крыму, чтобы люди осознали: предатели никому не нужны? И в первую очередь тем, на чью сторону они перешли” — золотые слова, смысла и сути которых некоторые не поймут, даже если путин их лично к расстрельной стенке поставит!

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