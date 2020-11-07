1. Родственники политузников собрались под зданием оккупационного “Совета министров” в Симферополе и потребовали извинений от Гоблина, который назвал крымских татар, в т.ч. родственников заключенных, террористами и их пособниками. Гоблин трусливо спрятался. Оккупанты, испугавшись безоружных людей, пригрозили арестами, стянули автозаки, а лица собравшихся фиксировали на камеры.

2. Крымчане, которые после аннексии потеряли имущество на полуострове, могут обратиться в Европейский суд по правам человека и получить компенсацию от россии, сообщили в Госгеокадастре Украины.

3. Украинские почтовые марки признаны лучшими на престижном международном конкурсе Nexofil Award 2020 в Мадриде, Испания. Золото получила почтовая марка “Слава Україні!” за самый оригинальный формат в мире. Марка напечатана на самоклеющейся бумаге в форме карты Украины — естественно, с Крымом, потому что весь мир знает, что он украинский.

Второе место в категории “Лучшая марка мира по технологии офсетной печати” заняла украинская марка — “Рубашка. Черниговская область” из серии “Украинская вышивка — код нации”

4. Великобритания в очередной раз призвала россию прекратить репрессии и уйти из оккупированного Крыма. Посол Мелинда Симмонс также подчеркнула, что ее страна продолжит оказывать помощь вынужденным переселенцам

5. Село Зеленогорское Белогорского района Крыма, где проживает около двух тысяч человек, переведено оккупантами в режим ограниченной подачи воды. Послушайте, что говорят люди, которых россия, оккупировав Крым, лишила воды: “Мы уже 4 месяца живем без воды. Как люди обходятся, как вы думаете, если люди носят вручную воду? Набираем в бидоны, в ведра, в баклажки. Так и варим, так и стираемся, так и моемся”, “Не, ну раньше была же вода. Я не знаю, или председатель сельсовета ничего не думает. Ну была же раньше вода. Первый раз (такое). Нет (воды) вообще. То возили два раза в неделю. Теперь один день. Говорят, ждите дождей. Будут дожди — будет и вода. И все. А так никто ничего не обещает”, “Это ужаснейшее положение, ужаснейшее. У нас вообще все пересохло. Вода эта стоила в 2014 году 11 рублей. Теперь она стоит 31,55. Я не понимаю, на основании чего все это подняли. Вот выйдем с утра и ждем, когда они приедут… О чем вы говорите? Какая стирка?! Вы представьте, на стирку сколько надо? А на купание?”, “Естественно, если здесь не будет воды — не будет и урожая”, “С водой проблема большая. У нас криница есть. Мы на криницу проход прочистили и туда ходим. Переходим на первобытно-общинный строй. Водичку подогрели, и так и моемся. А так, ни бойлеры не поднимаются, ни машинку включить. Очень тяжело. Вот, вчера первый день подвезли сюда (воду) — и то на перекресток”, “Выживаем, возим воду бочкой, прицепом. Сюда вода у нас не завозится. Дается вода раз в две недели, бывает — раз в неделю. Но это буквально 15-20 минут. Успел — набрал. Не успел — значит, не повезло”

6. Оккупанты заявили, что не видят проблемы в массовой вырубке Сосны крымской, которую варвары в прошлом году исключили из Красной книги. Спасать эту породу крымского дерева они не собираются. Украина берегла — россия уничтожает.

7. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 130 новых случаев коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — рекордные для города 84 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 13 377 человек, в том числе 2 883 в Севастополе. Умерло 249 человек, в том числе 76 — в Севастополе.

8. На админкордоне героические рашен окупантен пресекли попытку спасти чьи-то жизни в Крыму. Посмотрите на лекарства — это все то, чего НЕТ сейчас в ковидниках и аптеках Крыма, поэтому всеми правдами и неправдами крымчане пытаются ввезти лекарства с материковой Украины.

9. Улицами “легендарного Севастополя” бродят новосевастопольцы. На радость гардемаринам.

10. Ялта. Площадь Советская. Тяжелая наркомания. Тоталитарная секта НОД с новой методичкой на улицах города: “Россия — Беларусь. Один народ, одно государство, одно отечество! Мы — ЗА!”

11. Победонутым нет покоя. Шабаш, названный оккупантами “Черноморская эстафета победы”, добрался до Ялты. Ватоголовые, тоскующие по войне, ныряли в воду с красными тряпками и сриколорами.

12. “Приезжие освободители… Здесь им и покой морской… Крымчанин мозгами покрепче будет” — так жители Крыма стебутся над понаехавшими, которые неадекватно ведут себя в Ялте во время шторма, за что им и мстит выкопанное украинцами Черное море.

13. Кусочек Украины в Симферополе! Вот так и живём — надеждой и светлыми воспоминаниями.

P.S. Завершу выпуск историей про жаб и гадюк: “Продажные жители Семи Колодязей (Ленино) написали петицию сцарю вовке-хйлу с жалобами на понаехавшего из Башкирии главврача ЛЦРБ Эдуарда Гаптракипова (путинский “единорос”). Обижает он аборигенов — за год работы вынудил уволиться 80 медработников (В РАЗГАР ПАНДЕМИИ!), в т.ч. многих уважаемых местных врачей. Зато привлекает московитских понаехов, многие из которых совершенно случайно — его родственники. Местных унижают морально и финансово, а кацапам создают курортные условия жизни. Только забыли эскулапы, как в 2014 году 98% процентов врачей истекали слюной на рашистские зарплаты. Бегали по территории больницы со сриколором, мечтали о богатой жизни и с презрением смотрели на не предавших Украину медработников. Теперь рабы недовольны барином. Жрите полной ложкой, не обляпайтесь. Уволенные врачи — Тупота, Романец, Щегленко и прочие — в профессиональном плане весьма компетентны, а вот как люди оказались говнецом, активно агитировали коллег к предательству Родины, мечтали о кренделях небесных. Но плохо учили историю в школе — предателей нигде не ценят”

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