1. “За защиту прав человека на глобальном уровне”: посольство Нидерландов присудило первую премию “Тюльпан прав человека” адвокату из оккупированного россией Крыма Лиле Гемеджи.

2. Американская корпорация Apple после ситуации с обозначением в приложениях аннексированного Крыма “территорией россии” (только на территории россии), начала проводить аудит политики определения “спорных территорий”. Тем временем Министерство финансов США обещает проверить, подпадают ли действия Apple под санкционный режим.

3. Вы Крым со всей россией не путайте: “Заходит в банк в Крыму женщина. — А я могу получить перевод по MoneyGram? — Нет, не можете. — Но мне сказали, можно получить в любом банке россии! — Вы Крым со своей россией не путайте, ответил сотрудник банка”.

4. В Великобритании в порту Портленд задержали судно “Джирех” (Jireh) под флагом Нигерии с девятью крымчанами на борту. Владелец судна не платит морякам уже 2 месяца. Видимо, по аусвайсам работают, т.к. с украинскими документами стараются попасть в Европу.

5. “Первыми взвыли родители школьников: их теперь за порог школы категорически не пускают, ссылаясь на распоряжение дирекции. Ждать детей им теперь приходится на улице. На входных дверях учебных заведений появились объявления о том, что допуск родителей и других посетителей разрешается после 14.00 и только “по предварительной договоренности с преподавателями”. По ссылке прочтите, как севастопольские школы превратились в зоны строгого режима, о чем до оккупации мы и мечтать не могли.

6. Не только к заборам и шмонам оккупанты приучают детей, но и к военной форме с оружием. Одебиливающие шабаши для подрастающего поколения продолжаются по всему Крыму в режиме нон-стоп. В роли аниматоров — ихтамнеты.

7. Там яхтенную марину хотят делать. И жители как бы не нужны совершенно. Оккупанты оставляют без скорой помощи Балаклавский район, включая сёла Байдарской долины и объекты в бухте Ласпи. Фельдшерско-акушерский пункт закрывают, а сотрудников разбросают по другим станциям.

8. На землю под парком львов “Тайган” с нового года смогут претендовать другие арендаторы. Украинский договор-аренды на землю оккупанты перезаключать не хотят. “По разным надуманным предлогам нам постоянно отказывают в переоформлении земельного договора. Но специалисты в неофициальной беседе рассказали мне, что есть приказ сверху ничего Зубкову не оформлять. Допускаю, что с 1 января появится новый желающий арендовать этот участок земли”. А помните про “никто ничего не потеряет” и “все украинские документы будут иметь свою силу”?

9. Владелец парка львов “Тайган” и зоопарка “Сказка” Олег Зубков собрал пресс-конференцию и обвинил оккупантов в “рейдерском захвате” своих объектов на полуострове. У входа в зал установили бронемашину с лозунгом “За “Сказку”! За “Тайган!”, а из динамиков звучала песня “Священная война”. На этой же бронемашине во время захвата Крыма в 2014 году были установлены сриколоры и лозунг “Крым с россией!”. Теперь предатель воет: “В настоящее время при помощи крымских властей происходит рейдерский захват моих парков. Своими многочисленными проверками они сначала попытаются обанкротить мои предприятия, а затем они попадут в нужные руки. Схема разработана и ее исполнители известны”. Зубков также добавил, что ему якобы предложили утрясти все вопросы непосредственно с Гоблином, что, по мнению Зубкова, “говорит лишь об одном — что все эти проверки заказные”.

10. Как вы уже знаете, в Феодосии вчера возле храма святого Георгия бульдозер прошелся по армянским могилам. Люди вышли на сход, а сообщество армянской диаспоры на своей странице в Фейсбук сообщило: “Настоящая драма развернулась у церкви Сурб Геворг 15-го века в г. Феодосии. Вопреки закону об охранной зоне памятников культурного наследия, тяжелая техника застройщика разворотила могильные склепы и начала строительные работы на старом армянском кладбище”. В опубликованном с места кощунственного варварства видео говорится, что “армяне верой и правдой на протяжении многих столетий служили россии… И так безжалостно уничтожают могилы… Действия направлены на подрыв авторитета крымской власти самым подлым способом”. Ну так что не так? Служили и служите россии? Гавань по костям вашим проехалась? Ну, она такая, ваша гавань.

11. Заозерное (Сакский район). В апреле оккупанты содрали асфальт и бросили. Срок окончания работ, который на информационном стенде был обозначен на декабрь 2019 года, закрасили. Дороги, вернее, то, что от них осталось, после дождей превратились в озера. И так во всем. Это уже величие?

12. На паблике Симферополя про “исконную русскость” Крыма поговорили: “Крым на карте Таврической области из атласа горного училища 1792 года. Очень много мелких поселков на всей площади Крыма. Практические все названия татарские. Это позже, в российской империи, пошло постепенное переименование”.

P.S. 30 ноября 1939 года советская авиация нанесла первые бомбовые удары по Хельсинки, в результате которых погибли сотни людей. После этой бомбардировки нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил по радио, что “советская бомбардировочная авиация не сбрасывает бомбы, а доставляет голодающим финнам продовольствие”, что очень напомнило мне “гуманитарные конвои”, которые российские оккупанты шестой год войны отправляют на Донбасс, после чего всегда усиливаются обстрелы украинских позиций и жилых кварталов… 4 декабря 1939 года в ответ на запрос генсека Лиги Наций Молотов заявил, что Советский Союз не находится в состоянии войны с Финляндией и не угрожает финскому народу, поскольку заключил 2 декабря 1939 года “Договор о взаимопомощи и дружбе” с марионеточным “правительством” созданной за сутки до этого Финляндской Демократической Республики (“ФДР” — это типа нынешних т.н. “ДНР” и “ЛНР” — созданных россией террористических организаций). 14 декабря 1939 года СССР исключили из Лиги Наций, а в союзниках у Сталина остался лишь Гитлер — дидываивали… Финская Карелия в результате нападения совка примерно таким же образом стала “исконно русской”, как и украинский Крым. Кстати, всех финнов на захваченных совком территориях или убили, или депортировали. Ничего не меняется ни в кремлевской пропаганде, ни в сути россии на разных промежутках ее истории.

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