Расстрелянный Новый год: Путина высмеяли в карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко представил новую карикатуру на поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом.
Картинку он опубликовал в своем Twitter. На ней президент России в новогоднем колпаке выпускает ракету из бутылки шампанского, которая быстро и вертикально летит к полу.
"Все новое российское давно забытое советское..." – подписал карикатуру Петренко.
Владимир Путин
Карикатура Андрея Петренко
Художник позже прокомментировал свою карикатуру. "В Советском Союзе все были счастливы. А кто не хотел быть счастливым, того расстреливали..." – отметил Петренко.
Всё новое российское давно забытое советское ... # карикатура от #Petrenko https://t.co/M5XEKCgqHA pic.twitter.com/1k3vgF2G39- kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 28 декабря 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин похвастался новым гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард" перед Новым годом. Впрочем после опубликованной информации "Авангард" раскритиковали, указывая, что ракета не имеет такой мощи, о которой говорят русские.