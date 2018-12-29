Расстрелянный Новый год: Путина высмеяли в карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко представил новую карикатуру на поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом.

Картинку он опубликовал в своем Twitter. На ней президент России в новогоднем колпаке выпускает ракету из бутылки шампанского, которая быстро и вертикально летит к полу.

"Все новое российское давно забытое советское..." – подписал карикатуру Петренко.

Владимир Путин Карикатура Андрея Петренко

Художник позже прокомментировал свою карикатуру. "В Советском Союзе все были счастливы. А кто не хотел быть счастливым, того расстреливали..." – отметил Петренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин похвастался новым гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард" перед Новым годом. Впрочем после опубликованной информации "Авангард" раскритиковали, указывая, что ракета не имеет такой мощи, о которой говорят русские.