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Расстрелянный Новый год: Путина высмеяли в карикатуре

2.5тЧитать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко представил новую карикатуру на поздравление президента РФ Владимира Путина с Новым годом.

Картинку он опубликовал в своем Twitter. На ней президент России в новогоднем колпаке выпускает ракету из бутылки шампанского, которая быстро и вертикально летит к полу.

"Все новое российское давно забытое советское..." – подписал карикатуру Петренко.

Владимир Путин

Владимир Путин

Карикатура Андрея Петренко

Художник позже прокомментировал свою карикатуру. "В Советском Союзе все были счастливы. А кто не хотел быть счастливым, того расстреливали..." – отметил Петренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин похвастался новым гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард" перед Новым годом. Впрочем после опубликованной информации "Авангард" раскритиковали, указывая, что ракета не имеет такой мощи, о которой говорят русские.

Персона
Владимир Путин
Тег
ракеты
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
идите экспресс в Борисполь толкайте,юмористы.
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минин евген
минин евген
гы-гы! пукин - клоун!
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Хоть новый год без мыслей о Путине постарайтесь встретить
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Сергеев Антон, интересно, сколько из них будут смотреть поздравление Путина на новый год
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