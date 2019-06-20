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"Никчемные решения": реакция ПЦУ на "собор раскола" Филарета

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Собрание, которое организовал почетный патриарх Филарет, не может быть признано Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"Такие собрания ни в коем случае не могут быть признаны Поместным собором, а их решения изначально никчемные в юридическом и каноническом значении этого термина, они не порождают юридических последствий и не подлежат исполнению", – сказано в сообщении.

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Также во время брифинга в Киеве в четверг, 20 июня, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что Филарет своим собранием захотел "выделиться".

"Патриарх и те, кто были с ним на этом собрании, они все участвовали в жизни ПЦУ ... сейчас они выделились. Я думаю, что священный синод просто констатирует, что они по собственному желанию вышли из состава Православной церкви Украины", – отметил он.

По его словам, Филарет "не будет иметь никакого отношения к ПЦУ и не занимать никаких должностей".

Кроме того, архиепископ от имени ПЦУ объявил о непризнании "собора" Филарета. Он добавил, что руководство ПЦУ планирует отреагировать на сегодняшнее собрание уже 24 июня на заседании синода церкви, приняв соответствующие решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Киеве по инициативе Почетного патриарха Филарета прошло собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата. На данном собрании отвергли Томос о Единой украинской церкви.

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Персоны
Патриарх ФиларетЕвстратий (Зоря)
Место
Украина
Теги
ПЦУУПЦ КПцерковь
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Українська звичайна історія - Денисенко, взяв верх над Філаретом.
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