"Никаких "братских" народов!" Герой с Донбасса взорвал сеть правдой о войне

В сети появилось видео, на котором украинский воин, уроженец Донбасса рассказывает о военных преступлениях России на временно оккупированных территориях.

Он призывает украинцев не ждать, пока к ним в дом ворвутся захватчики, и сразу давать отпор агрессору. Знаковое видео опубликовал пользователь с ником "Позывной Колым" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это Стас – боец 93 ОМБр "Холодный Яр". Он – житель Донбасса. Он точно знает причины того, почему украинцы не будут братьями россиянам!" – пишет автор поста.

На ролике, который уже собрал 265 ретвитов и более 300 лайков, боец рассказывает о своем военном пути и о том, почему решил встать на защиту Родины.

"Зовут Стас. Сам из города Доброполье, потом перебрался в Покровск. В Доброполье, когда началась эта движуха в 2015 году, вступил в самооборону и оттуда пошел в усиление батальона ОУН, "Сечь", "Карпатская Сечь". В Песках помогали хлопцам работать. Никаких "братских" народов после того, как я приехал в Пески первый раз и увидел в час дня, как хаты горят! Просто все перечеркнуло, я был в шоке! Когда-то я ездил на футбол, проезжаешь, смотришь – такой городок обалденный! Какие на хр*н братские народы, когда тупо минами разбивают, САУшки работают по полночи, "Грады" летают по дворам, торчат. Не о чем разговаривать по поводу России", – возмутился Герой.

Воин ООС Скриншот видео

Он также рассказал, что начал свою службу с мобилизации пятой волны в 2015 году. После окончания службы он добровольно заключил контракт с ВСУ и продолжил защищать Украину.

"Потом уволился, полгода дома отдохнул и вернулся назад. Все в основном говорят: "Придут домой – буду гнать". Естественно, надо здесь стоять, чтобы дома потом не ждать. Вот потому и пришел", – откровенно рассказывает украинский защитник.

В комментариях под постом украинцы выражают восхищение позицией воина и благодарят его за храбрость.

"Согласен и поддерживаю стопроцентно!", "Слава Украине! Слава ее Героям!", "Слава нашим Защитникам!" – пишут под видео.

Доброго дня мої Друзі!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Це Стас - боєць 93-ї ОМБр Холодний Яр

Він мешканець Донбасу, родом із Дружківки.

Він точно знає причини того, чому українці не будуть братами росіянам!!!

Розповідь на цьому відео! pic.twitter.com/VcDk1UtKzH — Позивний Колим🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@sahsa5555555551) 9 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герой Украины, генерал-майор ВСУ, директор Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук ("Сумрак") рассказал, как во время обороны Саур-могилы в 2014 году бойцы ВСУ на несколько дней остались без еды и воды. Кроме того, при попытке прорыва к своим группировкам они буквально должны были идти через сплошной огонь – россияне устроили Иловайский котел.

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