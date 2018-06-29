"Ничтожества": режиссер из РФ разозлил сеть предложением к Порошенко

Сеть разозлило обращение известного российского режиссера Александра Сокурова к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой способствовать освобождению узника Кремля Олега Сенцова.

"Олег попал в жестокие жернова русско-украинского политического молоха. Именно политического", - заявил накануне Сокуров, добавив, что Сенцов "призывает политиков прекратить конфронтацию и предпринять конкретные действия только в направлении достижения необратимого мира".

Российский журналист Аркадий Бабченко резко раскритиковал Сокурова, возмутившись, почему именно украинскому президенту было адресовано его обращение.

"Сокуров обращается с просьбой освободить Сенцова - к кому? К Порошенко. Вынужденно. Преодолевая смятение и боль. Молох политической схватки Украины и России у него, бл*дь. Украины. Сенцов, оказывается, призывает политиков прекратить конфронтацию. Вот как здесь можно обойтись без слова "е*анат"? А ведь один из лучших в стране", - прокомментировал Бабченко.

Аналогичную позицию высказал также журналист Айдер Муждабаев и блогер Ирина Панина.

"Статусный русский либерал, режиссер Сокуров написал письмо Петру Порошенко. Почитайте, это эталонное бл**ство. Крест на них на всех. Рабы, лжецы, трусишки, ничтожества. Наплевать. Забыть. Срочно", - написал Муждабаев.

"Дядя, ты или поц, который сошёл с ума не на той остановке, или мерзкий трус, который за**ал с этим обратиться к воблоглазому. Но скорее всего, и то, и другое", - возмутилась Панина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале на российском телевидении вышла передача с критикой режиссера Александра Сокурова, который открыто вступился за Олега Сенцова.