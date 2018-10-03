Нельзя уволить: ветеран АТО создал громкий прецедент

Военнослужащий из Днепра Максим Присяжнюк, уволенный с работы на Приднепровской железной дороге (ПАО "Укрзалізниця") во время участия в боевых действиях на Донбассе, спустя более полутора лет судебной тяжбы смог доказать незаконность своего увольнения.

Последнее решение в пользу бойца приняла кассационная инстанция – Верховный суд Украины, пишет "Радио Свобода". Как пояснили в общественной организации "Правозахисна група "Січ", решение в пользу бойца приняли суды трех инстанций, оно окончательное и обжалованию не подлежит.

Юрист организации Владимир Плетенко отмети, что этот судебный процесс был показательным: это дело работодатели планировали использовать для других подобных ситуаций.

"Украинская Фемида подтвердила, что за военнослужащим, который подписал контракт с армией, остается его рабочее место и его зарплата. Дело показательное, поскольку "Укрзалізниця" пыталась создать прецедент, ведь в самой кассации они прописывали, что несколько тысяч работников в такой же ситуации, и решением суда они хотят решить вопрос и по ним", – заявил он.

Плетенко также пояснил, что в украинском законодательстве не совсем точно прописано: в одних законах речь идет об "особом периоде", в других – о "чрезвычайном положении".

"Наши оппоненты пытались сыграть на этом в кассационной инстанции, и суд принял сторону военнослужащего", – заключил он.

Присяжнюка уволили с предприятия 2017 в году, как только узнали, что он подписал контракт на прохождение военной службы. До этого военный, мобилизованный в 2014 году, участвовал в боевых действиях на Донбассе, командовал танковым экипажем, прошел "горячие точки".

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Вернувшись домой из зоны АТО, он подал в суд на работодателей. Сторона истца в суде заявляла, что в трудовом законодательстве есть статья, которая обязывает работодателя сохранять рабочее место и выплачивать среднюю зарплату военным в "особый период" в стране (статья 119 Кодекса законов о труде – "Гарантии для работников на время выполнения государственных или общественных обязанностей").

В то же время сторона ответчика настаивала на том, что "особого периода" в Украине нет, а статья 36 Кодекса законов о труде предусматривает в качестве основания для увольнения с работы призыв или поступление работника на военную службу.

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