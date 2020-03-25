Все ждали тесты из Китая?

Получите, распишитесь! Тесты пришли, а реагентов к ним не закупили. В лаборториях - ад. Спецы лихорадочно пытаются найти способ хоть как-то применить недокомплект. Итак, что имеем в сухом остатке: нельзя диагностировать, нечем лечить, невозможно изолировать. Такой приговор нашей реформированной медицине. То, что можно было сделать - убрать на карантин группы риска, и то провалили.

Вначале потратили на эвакуацию из Уханя пятидесяти человек несколько десятков миллионов гривен. Целый министр занималась с ними настольным теннисом две недели. Вместо того, чтобы работать, контролировать производство и поставки элементарного – масок и антисептиков.

Сейчас впустили без обязательного карантина десятки тысяч человек из Италии, Испании, Франции и Португалии. Ужасно читать сводки, что людей, прибывших из Европы на "поезде 4 столиц", где у пассажиров была температура под 40, в 5 утра отлавливали в Днепре, чтоб отправить на карантин! При этом, областная власть самоустранилась, только релизы про оштрафованных маршрутчиков шлет… Центральная погрязла в дилемме – голосовать закон о продаже земли или сразу лучше на карантин с симптомами. В Куршевеле ж были многие))).

Говорят, ПДД записаны кровью. Иногда кровью записаны показатели экспорта.

Вот, что власть вывезла за последнее время:

защитные очки: 1,8 тонны на сумму 54,9 тысячи долларов;

респираторы: 2,2 тонны на сумму 154,5 тысячи долларов;

медицинские одноразовые халаты – 1,5 тонны на сумму 48,1 тысячи долларов;

медицинские халаты – 71,6 тонны на 959,3 тысячи долларов;

нитриловые перчатки (389 тысяч пар),

медицинские перчатки (216 тысяч пар),

лабораторные костюмы (30,2 тонны),

антисептик (46,3 тонны).

Свинарчуки нам еще покажутся честными людьми))) Относительно.

Сейчас мы сильны нашими небольшими ячейками. Подвези врача на работу, завези продукты пенсионеру и поставь под дверь, проведи бесплатный урок для школьников через youtube, выйди на работу и вывези мусор…

Простые вещи спасают жизнь. Добрые поступки позволяют жить, как человек.

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