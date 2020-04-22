Главная Новости
23 апреля • обновлено в 01:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Не важно, на каком языке ты говоришь": Зеленский назвал "пользу" сложных времен для Украины

658
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против разделения украинцев по языковому или религиозному принципу, отметив, что все они хотят быть единой страной.

Об этом он сказал в интервью для фильма "Год президента Зеленского", который вышел в эфир 22 апреля, подчеркнув, что никогда не будет раскалывать страну.

"Я уверен, что большинство украинцев хотят быть единой нацией, что для большинства украинцев не важно, на каком языке ты друг с другом говоришь, в какую церковь ты ходишь. Все это неважно. У большинства украинцев просто нет времени сидеть в интернете, писать посты в Facebook. Они хотят быть единой страной, и мы для этого всё сделаем. Никогда в жизни, я говорил, не будем раскалывать страну", – сказал президент.

Зеленский добавил, что пока украинцы лучше объединяются в сложные времена, как, например, из-за войны на Донбассе или эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский назвал своей главной ошибкой то, что был на посту президента излишне терпеливым по отношению к чиновникам и зря тратил время, чтобы достучаться к ним.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кирилл Лютый
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

  • В США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги