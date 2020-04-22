"Не важно, на каком языке ты говоришь": Зеленский назвал "пользу" сложных времен для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против разделения украинцев по языковому или религиозному принципу, отметив, что все они хотят быть единой страной.

Об этом он сказал в интервью для фильма "Год президента Зеленского", который вышел в эфир 22 апреля, подчеркнув, что никогда не будет раскалывать страну.

"Я уверен, что большинство украинцев хотят быть единой нацией, что для большинства украинцев не важно, на каком языке ты друг с другом говоришь, в какую церковь ты ходишь. Все это неважно. У большинства украинцев просто нет времени сидеть в интернете, писать посты в Facebook. Они хотят быть единой страной, и мы для этого всё сделаем. Никогда в жизни, я говорил, не будем раскалывать страну", – сказал президент.

Зеленский добавил, что пока украинцы лучше объединяются в сложные времена, как, например, из-за войны на Донбассе или эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский назвал своей главной ошибкой то, что был на посту президента излишне терпеливым по отношению к чиновникам и зря тратил время, чтобы достучаться к ним.

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