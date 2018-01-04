Армия, день девятнадцатый. Минус сменился плюсом, и лагерь превратился в хлюпающее болото (привет, госпиталь MASH!), брезентовые палатки текут по швам и капает вода на наши постели, но стало ощутимо теплее спать по ночам.

Сегодня на первой паре была тактика, мы бегали по промозглому грязному полю с автоматами, учились отдавать приказы в роли командиров взводов, учились выполнять приказы в роли командиров отделений, отдавать в свою очередь команды отделению, и, наконец, в роли простых солдат, выполнять эти команды, развертываться в цепь и занимать позицию.

Одну из команд я выполнил ошибочно, попал на линию огня, после чего мне было объявлено, что я тяжело ранен, и меня эвакуировали в ближайший окоп, протащив волоком по грязи, после чего правая липучка на моём бронике перестала застёгиваться ))

На второй паре была полоса препятствий с элементами психологической подготовки. Мы испытали на себе не более половины всех прелестей - лабиринт не поджигали, под колючей проволокой ползти не заставляли (ну, вы же офицеры, нам важно продемонстрировать вам методологию), но ямы пылали, дымовые шашки дымили, и еще по нам стреляли холостыми из автоматов.

Полоса препятствий длинная, более ста метров, мы с напарником наглотались едучего дыма, но прошли лучше всех по слаженности. Пока один преодолевал очередное препятствие, второй его прикрывал, а потом первый сам занимал позицию, кричал "Держу!" и преграду преодолевал второй (коллеги из теробороны, спасибо за практику!). На сапогах налип огромный ком грязи, и мы конкретно убегались.

На третьей паре нас обкатали танком. Вместо танка была та самая МТЛБ-шка, мы запрыгивали в окоп и она проезжала над нами. Я очень хотел сфотографировать её пузо из окопа, но нам бездельничать не позволили. Сначала мы делали на неё тра-та-та, пока она на нас разбегалась, рыча, потом падали на дно окопа, когда она проезжала, громыхая, потом метнули гранаты (моя не долетела - опытная МТЛБ-шка шустро отпрыгнула в сторону), потом снова падали, прячась от виртуальных осколков, потом снова делали тра-та-та вдогонку.

Вобщем, не так страшен танк, как его пьяный экипаж :)

И знаете, всё это воспринималось просто как игра такая, пока огонь и дым в пределах полосы препятствий, пока на месте мехвода в МТЛБ знакомый полковник, который проезжая по окопу с хрупкими лейтенантами, испытывает не меньший стресс, чем обитатели окопа, пока в рожках холостые патроны и гранаты деревянные. Потому что, будь всё это всерьёз, я бы не дожил даже до конца первой пары.