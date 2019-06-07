"Что дальше? Выйти из окопов и сложить оружие?!" Украинцы в гневе из-за предложения Кучмы по Донбассу

Первый визит второго президента Украины Леонида Кучмы в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы обернулся скандалом.

Обсуждая новые договоренности о введении "режима тишины" в зоне проведения ООС, Кучма заявил, что в документе должно быть прописано не только время его начала, но и механизм внедрения. И одним из таких механизмов, по мнению представителя Украины в ТКГ, является запрет обеим сторонах конфликта открывать огонь в ответ.

Данное предложение вызвало бурю негодования и критики среди украинских военных, волонтеров, политиков и общественных деятелей. OBOZREVATEL тоже пообщался с бойцами, народными депутатами, волонтерами и другими, а также собрал реакцию украинцев в соцсетях на заявление Леонида Кучмы.

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Дмитрий Тымчук, народный депутат от фракции "Народный фронт" и координатор группы "Информационное сопротивление".

Дмитрий Тымчук "Апостроф"

Если запретить украинским войскам открывать огонь в ответ, то, соответственно, вопрос о том, чтобы действовать на упреждение и проводить какие-то операции со своей стороны, вообще не стоит.

Если так ставить вопрос, то мы можем говорить о том, что украинским военным во всех случаях запрещено применять оружие. Возникает вопрос: тогда какую функцию вообще будут выполнять украинские военные на Донбассе? Я с трудом себе представляю, как можно выполнять боевые задачи без применения оружия.

Мы понимаем: то, что звучит – это продолжение предвыборных лозунгов Зеленского о том, что для того чтобы прекратить войну, нужно просто перестать стрелять. Но практического смысла и вообще какой-то логики в этих словах нет. Противник не собирается прекращать огонь.

Тогда нужно просто забрать все подразделения из этого региона, и пусть эти товарищи там что хотят, то и делают. Я как человек военный смысла в этом вообще не вижу.

Игорь Романенко, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса

Игорь Романенко Украинский кризисный медиацентр

После того, как у нас за три дня погибли пятеро военнослужащих, я бы приказал взять противотанковую ракету и применить ее против противника.

В ситуации, которая сложилась, я бы уничтожил адекватное количество боевиков, и только после этого можно было бы попробовать пойти на временное прекращение огня.

Георгий Тука, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированной территории

Георгий Тука "Униан"

Что касается инициативы Леонида Кучмы о запрете "стрелять в ответ". При всем уважении к Леониду Даниловичу ... Как вы это себе представляете?

ДРГ сепаров приближается к нашим позициям под прикрытием минометного огня, а наши защитники, которые ценой собственной жизни дают нам с вами возможность спокойно жить, в ответ должны вопить: "Эй, господа сепары! Вы сюда не ходите! Нам стрелять запрещено!", – Так?

А в то время, военная прокуратура будет открывать производство против наших военных, которые защищали собственные и наши жизни?

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Если Леонид Данилович радовался тому, что он получил обещание имплементации всех его договоренностей, то эта идея должна завершиться приказом начальника Генштаба. Даже в кошмарном сне себе не могу представить, как Хомчак подписывает такой приказ.

Андрей Парубий, спикер Верховной Рады Украины

Андрей Парубий

Когда мы не отвечаем на огонь и на атаки агрессора, наших погибших становится еще больше. Мы 5 лет ведем национально-освободительную борьбу. И я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ – это путь не к миру, это путь к капитуляции. Мы не позволим капитуляции Украины перед российским агрессором. Я уверен, что это позиция, которую занимает сегодня украинский народ. Я уверен, что президент Украины должен скорректировать свою позицию и уважать украинских воинов, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. Капитуляции мы не допустим!

Ганна Гопко, народный депутат Украины

Ганна Гопко

Озвученные Кучмой пункты "дорожной карты Зеленского" на Минских переговорах является ничем иным, как началом капитуляции Украины по российскому сценарию. Недаром эти инициативы с таким энтузиазмом восприняли террористы из ОРДЛО.

Что означает призыв "запретить стрелять в ответ"?! Главнокомандующий Зеленский и его представитель Кучма предлагают украинским воинам на передовой стать беззащитными мишенями? Какой следующий шаг? Выйти из окопов и сложить оружие перед оккупантами?

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Победа над агрессором и мир - это то, к чему стремятся все украинцы. Но не надо путать мир и капитуляции на условиях врага.

Анатолий "Штирлиц" Штефан, военнослужащий ВСУ

Анатолий Штефан facebook "Штирлица"

Главной задачей каждого командира является сохранение жизни и здоровья подчиненных военнослужащих. Исходя из последних заявлений некоторых политиков которые предлагают не открывать огонь - это полный бред. Огонь открывается в случае угрозы подчиненному личному составу решения командира. Точка.

Владимир Голоднюк, волонтер, отец погибшего на Майдане Героя Небесной сотни

Владимир Голоднюк Facebook Голоднюка

Это предложение не поймут бойцы на фронте, и мне непонятна эта фраза "не стрелять в ответ". Я здесь полностью поддерживаю Вятровича, который сказал, что в ответ не стреляют только те, кто стоит у стены расстрела.

Не может быть такого, чтобы в одностороннем порядке не отвечать. Это издевательство над армией, у нас 5 лет войны и издевательств над Украиной, я не понимаю такой позиции, это не государственная позиция. Это позиция раба.

Дмитрий Ярош, экс-руководитель "Правого сектора" и лидер движения "Державницька ініціатива Яроша"

Дмитрий Ярош

Услышал о каких-то инициативах, то ли нынешнего президента Зеленского, то ли прежнего Кучмы, про "не открывать огонь в ответ" на линии фронта.

Они, конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентировано Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов.

Поэтому, я обращаюсь к президенту и Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой не делать необдуманных шагов и не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться. Потому, что украинские люди с оружием свою Родину не сдадут и не предадут.

Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий

Юрий Грымчак Украинский кризисный медиацентр

Это уже будет двадцатое перемирие с начала российской агрессии против нас в 2014 году. Но ни разу оккупационные войска не придерживались "режима тишины". Я не очень понимаю, что такое "взять на себя обязательство не стрелять в ответ". Я понимаю обязательство не стрелять с обеих сторон. И если та сторона это выполняла, со своей стороны мы также не открывали огонь. То есть, это просто другой подход. Первый пункт Минских договоренностей – прекращение огня, давайте так и пойдем, не стреляет та сторона, и нам не нужно будет брать на себя обязательство не стрелять в ответ, это логично.

Мы должны понимать, что армия не может не стрелять в ответ, когда в нее стреляют. Армия руководствуется уставами, где первой задачей командира является сделать все, чтобы сохранить жизнь собственных бойцов. Он просто не сможет их остановить, если их начнут обстреливать. Во-вторых, я даже не знаю, кто должен отдать такой приказ.

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