Канцлер Германии Ангела Меркель подняла конфиденциальность, связанную со здоровьем первых лиц государства на совершенно другой уровень, чем был до нее. Поэтому о ее вероятной болезни никто не узнает.

Об этом в Telegram написала российская пропагандистка Ольга Скабеева со ссылкой на The New York Times. При этом были проведены параллели с другими историческими личностями.

"В 1970-х канцлер Вилли Брандт страдал от тяжелой депрессии и имел множество любовных связей, что было хорошо известно в журналистских кругах, но не обсуждалось публично", –отметила она.

Ангела Меркель 24 Канал

Также Скабеева вспомнила о канцлере Гельмуте Шмидте, у которого была болезнь сердца. "Его несколько раз находили без сознания в своем кабинете. Но опять же, средства массовой информации не писали о его здоровье, пока он не покинул свой пост", – написала она.

Пропагандистка подчеркнула, что со временем ситуация изменилась и публичные люди стали открыто говорить о своих недугах, как, например, Малу Драйер, один из 16 земельных премьер-министров Германии, публично заявила, что у нее рассеянный склероз.

Но, как заметила Скабеева, канцлер Меркель подняла конфиденциальность на другой уровень, что касается не только ее здоровья.

Официально при канцелярии даже нет доктора. "Никто не знает, кто ее врач", – сказал Стефан Корнелиус, биограф Меркель и редактор Süddeutsche Zeitung, американскому изданию.

Когда в 2014 году она получила перелом тазовой кости во время катания на лыжах, медицинскую карту в больнице, где ее лечили, завели на поддельное имя.

Как отметил Корнелиус: "У нее прусская жесткость по отношению к себе. Она не пропустила ни одного дня работы за 14 лет".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в среду, 10 июля, Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи. Это произошло во время встречи с премьер-министром Финляндии.

18 июня ей стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Врач предположила, что судороги, которые Меркель испытала во время встречи с Зеленским, могли быть вызваны целым рядом причин: от диабета до обезвоживания.

Второй приступ у нее произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня.

врач рассказала о том, что приступ дрожи, который в третий раз за месяц испытала Меркель, может быть предвестником серьезного заболевания.

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