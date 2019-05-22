"Не плакала, а молча ушла": в Украине разгорелся новый отвратительный скандал из-за торта и девочки из приюта

В Каменском Днепропетровской области на выпускном младшей школы №19 ребенку из приюта не дали сладостей из-за того, что ее родные не сдали деньги.

О возмутительной ситуации написала в Facebook Батьки SOS Екатерина Панасенко. Она отметила, что девочка уже год находится в Центре реабилитации в ожидании своей дальнейшей судьбы: суд рассматривает дело о лишении ее матери прав на детей.

"Девочка так готовилась, надела красивое платье, в приюте ей накрутили волосы и она красивая пришла на праздник. После торжественной части, её так же "торжественно" попросили удалиться, потому что мама не сдала деньги, и сладкого стола для неё не будет… Да, там такая мама… Но у ребенка есть бабушка и она могла бы сдать необходимую сумму, но никто не предупредил ни бабушку, ни приют, какая сумма нужна…" - написала женщина.

Facebook Батьки SOS Девочка из приюта

По словам Панасенко, ребенок с достоинством покинул торжество.

"Эта девочка меньше всех по росту и весу в классе, она ест как мышка. Она не съела бы ваш торт, ей достаточно было бы несколько конфет и стакан лимонада… Она просто хотела быть с одноклассниками в этот день… Люди, вы люди? Я не говорю уже о педагоге, которая присутствовала при этом…Малышка сильная, она привыкла к тяготам и страданиям в её маленькой жизни – она не плакала, она просто молча ушла. По дороге с ней работал психолог приюта", - рассказала она.

Сообщается, что ранее девочка представляла школу и свой класс на конкурсе красоты и талантов "Мисс Алиса" и стала одной из победительниц.

В комментариях пользователи возмущены и шокированы ситуацией, которая уже не первый раз происходит в учебных заведениях Украины. Напомним, в октябре 2018 года подобная история из школы Харькова потрясла Украину. Тогда в школе № 151 ученицу 6-го класса публично унизили из-за того, что ее родители отказываются принимать участие в различных поборах: ребенку не дали уйти домой, заставили присутствовать на "праздновании окончания первой четверти", при этом оставив без сладкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе №255 г. Киева устроили выставку детских рисунков, призывающих к миру с российскими оккупантами.

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