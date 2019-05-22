ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Не плакала, а молча ушла": в Украине разгорелся новый отвратительный скандал из-за торта и девочки из приюта

73.7тЧитать материал на украинском

В Каменском Днепропетровской области на выпускном младшей школы №19 ребенку из приюта не дали сладостей из-за того, что ее родные не сдали деньги.

О возмутительной ситуации написала в Facebook Батьки SOS Екатерина Панасенко. Она отметила, что девочка уже год находится в Центре реабилитации в ожидании своей дальнейшей судьбы: суд рассматривает дело о лишении ее матери прав на детей.

"Девочка так готовилась, надела красивое платье, в приюте ей накрутили волосы и она красивая пришла на праздник. После торжественной части, её так же "торжественно" попросили удалиться, потому что мама не сдала деньги, и сладкого стола для неё не будет… Да, там такая мама… Но у ребенка есть бабушка и она могла бы сдать необходимую сумму, но никто не предупредил ни бабушку, ни приют, какая сумма нужна…" - написала женщина.

Новости
В школе Днепра детей учат петь блатную песню про "маменьку", родители в шоке

Facebook Батьки SOS

Facebook Батьки SOS

Девочка из приюта

По словам Панасенко, ребенок с достоинством покинул торжество.

"Эта девочка меньше всех по росту и весу в классе, она ест как мышка. Она не съела бы ваш торт, ей достаточно было бы несколько конфет и стакан лимонада… Она просто хотела быть с одноклассниками в этот день… Люди, вы люди? Я не говорю уже о педагоге, которая присутствовала при этом…Малышка сильная, она привыкла к тяготам и страданиям в её маленькой жизни – она не плакала, она просто молча ушла. По дороге с ней работал психолог приюта", - рассказала она.

Сообщается, что ранее девочка представляла школу и свой класс на конкурсе красоты и талантов "Мисс Алиса" и стала одной из победительниц.

В комментариях пользователи возмущены и шокированы ситуацией, которая уже не первый раз происходит в учебных заведениях Украины. Напомним, в октябре 2018 года подобная история из школы Харькова потрясла Украину. Тогда в школе № 151 ученицу 6-го класса публично унизили из-за того, что ее родители отказываются принимать участие в различных поборах: ребенку не дали уйти домой, заставили присутствовать на "праздновании окончания первой четверти", при этом оставив без сладкого.

"Не плакала, а молча ушла": в Украине разгорелся новый скандал из-за торта в школе

"Не плакала, а молча ушла": в Украине разгорелся новый скандал из-за торта в школе
"Не плакала, а молча ушла": в Украине разгорелся новый скандал из-за торта в школе
"Не плакала, а молча ушла": в Украине разгорелся новый скандал из-за торта в школе

"Не плакала, а молча ушла": в Украине разгорелся новый скандал из-за торта в школе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе №255 г. Киева устроили выставку детских рисунков, призывающих к миру с российскими оккупантами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
УкраинаДнепр
Теги
детибуллингконфликт в школе
Поделиться в Facebook
38
Комментарии
518
2
Смешно
1
Интересно
327
Печально
50
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзке мир.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Такова натура хала. Скупость и мелочность.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
леня зе
леня зе
а это Вакарчук старший ( старый комуняка ,министр образования и науки Украины 2007-2011) реформы в школе провел.выпускной класс младшей школы. голосуй за бандурыста и будэ нэ по приколу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения