''Не пали контору, Димон'': в России проболтались о планах на Зеленского

В России разразились бредовым заявлением, что ситуация с провозглашением Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы сравнима с тем, если бы Кремль признал главой Украины шоумена Владимира Зеленского.

Пост, вызвавший скандал в сети, разместил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Помпео заявил, что Мадуро больше не президент, а США будут работать с Венесуэлой через Хуана Гуайдо. Это как если бы Кремль заявил, что Порошенко больше не президент, а работать с Украиной будем через Зеленского", – написал он.

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Пользователи бурно отреагировали на пост журналиста. Некоторые отметили, что подобная аналогия неуместна, подчеркнув, что Кремль любую ситуацию пытается связать с Украиной.

"Кремль снова спалился на заявлениях возмущенного сообщества – вновь про Украину, даже если это Венесуэла", – прокомментировал слова Смирнова украинский политолог Алексей Голобуцкий.

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Другие же увидели якобы скрытый между строками смысл. В комментариях предположили, что Россия хочет видеть Зеленского в кресле главы государства. "Не пали контору, Димон!", "Молодец, спалил мечты плешивого по Зеленскому".

Большинство же подчеркнули, что решать, кто станет президентом Украины, будет точно не Кремль: "Кого народ выберет, с тем и будете!", "Ну заявить вы что угодно можете. Кто вас слушать-то будет?", "Хватит, уже Януковича легитимным называли!"

Помпео заявил, что Мадуро больше не президент, а США будут работать с Венесуэлой через Хуана Гуаидо.

Это как если бы Кремль заявил, что Порошенко больше не президент, а работать с Украиной будем через Зеленского pic.twitter.com/gmpwzySjp4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский разошелся из-за протестов в Венесуэле, сравнив их с Оранжевой революцией в Украине.

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