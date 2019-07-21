Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Не думал, что Епифаний такой!" Филарет раскрыл "правду" о митрополите

12т Читать материал на украинском

Почетный патриарх Филарет рассказал, что не сомневался в кандидатуре митрополита Епифания на пост главы ПЦУ, однако позже поменял свое мнение.

"Я не думал, что Епифаний такой, каким он оказался после того, как стал предстоятелем. Я ему доверял полностью и его выдвигал. И он очень быстро поднялся по иерархической лестнице", - отметил он в интервью "Сегодня".

Патриарх напомнил, что наметил его своим преемником давно, поэтому и в устав УПЦ КП внесли статью о наместнике патриарха.

Епифаний и Филарет

Епифаний и Филарет

пресс-служба ПЦУ

Новости
"Хотят представить меня выжившим из ума!" Филарет рассказал о приеме лекарств

"Для чего я внес эту статью в статут на Поместном соборе? Чтобы после моей смерти не было борьбы между архиереями — кто будет местоблюстителем. Обычно бывает борьба. Так вот для того, чтобы ее не было, я и придумал статью о наместнике патриарха, который, согласно статуту, после смерти автоматически становится местоблюстителем. Но! Местоблюститель не есть предстоятель и не есть патриарх. Потом собор избирает патриарха. Таким наместником я избрал митрополита Епифания", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Митрополит Епифаний Патриарх Филарет
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
32
26
Смешно
4
Интересно
14
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Надежда Вера
Надежда Вера
Не знаю, как по церковным законам, но по человеческим законам нет ни одного положительного поступка Филарета в последнее время. Так отравить чудесное событие - появление ПЦУ, так постараться убить свой авторитет, так порадовать бывших своих врагов и врагов Украины!!! Это за гранью понимания.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Та якби Епіфаній також не чекав такої неоднозначної та зрадницької поведінки Філарета....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel