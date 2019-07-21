"Не думал, что Епифаний такой!" Филарет раскрыл "правду" о митрополите

Почетный патриарх Филарет рассказал, что не сомневался в кандидатуре митрополита Епифания на пост главы ПЦУ, однако позже поменял свое мнение.
"Я не думал, что Епифаний такой, каким он оказался после того, как стал предстоятелем. Я ему доверял полностью и его выдвигал. И он очень быстро поднялся по иерархической лестнице", - отметил он в интервью "Сегодня".
Патриарх напомнил, что наметил его своим преемником давно, поэтому и в устав УПЦ КП внесли статью о наместнике патриарха.
Епифаний и Филарет
пресс-служба ПЦУ
"Для чего я внес эту статью в статут на Поместном соборе? Чтобы после моей смерти не было борьбы между архиереями — кто будет местоблюстителем. Обычно бывает борьба. Так вот для того, чтобы ее не было, я и придумал статью о наместнике патриарха, который, согласно статуту, после смерти автоматически становится местоблюстителем. Но! Местоблюститель не есть предстоятель и не есть патриарх. Потом собор избирает патриарха. Таким наместником я избрал митрополита Епифания", - добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
Из-за этого ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.
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