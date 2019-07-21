"Не думал, что Епифаний такой!" Филарет раскрыл "правду" о митрополите

Почетный патриарх Филарет рассказал, что не сомневался в кандидатуре митрополита Епифания на пост главы ПЦУ, однако позже поменял свое мнение.

"Я не думал, что Епифаний такой, каким он оказался после того, как стал предстоятелем. Я ему доверял полностью и его выдвигал. И он очень быстро поднялся по иерархической лестнице", - отметил он в интервью "Сегодня".

Патриарх напомнил, что наметил его своим преемником давно, поэтому и в устав УПЦ КП внесли статью о наместнике патриарха.

Епифаний и Филарет пресс-служба ПЦУ

"Для чего я внес эту статью в статут на Поместном соборе? Чтобы после моей смерти не было борьбы между архиереями — кто будет местоблюстителем. Обычно бывает борьба. Так вот для того, чтобы ее не было, я и придумал статью о наместнике патриарха, который, согласно статуту, после смерти автоматически становится местоблюстителем. Но! Местоблюститель не есть предстоятель и не есть патриарх. Потом собор избирает патриарха. Таким наместником я избрал митрополита Епифания", - добавил он.

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