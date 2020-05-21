Названы риски заразиться коронавирусом в самолете

Генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс утверждает, что социальное дистанцирование в самолетах не нужно, поскольку существует "низкий риск заражения коронавирусом" из-за воздушных фильтров.

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Как пишет Daily Mail, он отметил, что в мире якобы не было зафиксировано ни одного факта заражения COVID-19 на борту воздушного судна.

В этой связи Джойс хочет добиться изменения мер социального дистанцирования, поскольку он считает, что существует мало доказательств передачи болезни между пассажирами или членами экипажа.

"Поскольку кабина находится под давлением, 99,9% всех вирусов, всех бактерий фильтруются через фильтры медицинского уровня. Воздух из кабины отбирается каждые пять минут. Он циркулирует сверху вниз", – объяснил гендиректор авиакомпании.

Коронавирус в самолете

"Все в самолете сидят в одном направлении с перегородкой перед ними. Медицинские заключения показывают, что существует очень низкий риск передачи COVID-19", – добавил Джойс.

Он убежден, что все меры безопасности, которые необходимы в самолетах во время пандемии, – это тщательная дезинфекция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Еврокомиссия обнародовала свои рекомендации к правилам авиаперевозок во время пандемии. В них предлагается, чтобы туристы в Европе после возобновления авиасообщения в регионе обязательно соблюдали масочный режим и путешествовали без большого багажа.

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