Названы регионы-лидеры по количеству больных COVID-19: где ситуация наихудшая

В Украине сейчас наибольшее количество активных больных коронавирусом (COVID-19) наблюдается на Днепропетровщине и в Киеве.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Днепропетровской области – 1342.

В то же время в Киеве выявлено 1213 случаев коронавируса, в Сумской области – 961, Киевской области – 953 и Запорожской области – 810 случаев.

Добавим, что с начала пандемии больше всего случаев COVID-19 в Украине зафиксировали в Киеве – 57 807, Харьковской – 50 784 и Львовской областях – 40 416.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на утро 21 ноября подтверждены 612 665 случаев коронавируса. Из них за сутки было выявлено 14 580, что побило предыдущий рекорд.