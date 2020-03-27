Названы главные правила секса при коронавирусе

Специалист по поведенческой неврологии Гонсало Куинтана Зунино из канадского Университета Конкордия заявил, что парам нужно отказаться от занятий сексом при наличии заражения коронавирусом хотя бы у одного из партнеров.

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И это несмотря на отсутствие научных подтверждений того, что эта болезнь может передаваться во время полового акта. Его рекомендации о том, как заниматься любовью при COVID-19, опубликовал The Conversation.

По словам эксперта, зафиксированные случаи передачи инфекции включают не только воздушно-капельный путь, но и фекально-оральный. Поэтому ученый пришел к выводу, что почти любая сексуальная практика приведет к передаче вируса.

Секс не представляет опасности при отсутствии у партнеров симптомов COVID-19

"Сейчас не время проводить сексуальные встречи. Но если у вас и вашего партнера нет симптомов, и вы остались дома, то секс, скорее всего, не представляет опасности", – уверен Зунино.

А если симптомы все же имеются, то специалист рекомендует заняться "простыми и небольшими экспериментами".

В частности, он указывает на необходимость использования презервативов и латексных перчаток.

"Вместо поцелуев и половой близости попробуйте эротический массаж, чатинг, ухаживания, взаимную мастурбацию, просмотр или чтение эротики, наблюдение за тем, как ваш партнер наслаждается собой", – говорит эксперт.

Поцелуи через маску тоже не спасут от заражения коронавирусом

Зунино добавил, что при наличии коронавируса римминг должен "полностью остаться за кадром". А поцелуи через маску, отметил он, никак не спасут от инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская порноактриса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, пообещала заняться сексом с тем, кто создаст вакцину от коронавируса.

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