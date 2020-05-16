Названы детские загадки с подвохом для ума

Существует несколько детских загадок, которые могут застать врасплох взрослых. Для их решения не нужны точные математические подсчеты, а только логическое мышление.
OBOZREVATEL собрал интересные головоломки, которые не сразу можно разрешить.
Загадка 1
На пол положили карандаш и попросили нескольких людей по очереди через него перепрыгнуть. С задачей не справился никто. Почему?
Загадки
Иллютрация
Загадка 2
Ире и Маше подарили по коробке, в каждой из которых 12 конфет. Ира съела несколько конфет. Маша съела столько конфет, сколько осталось в коробке у Иры. Сколько конфет осталось у Иры и Маши на двоих?
Загадка 3
В деревне жил странный человек. Любимой забавой жителей и гостей деревни была следующая. Чудаку предлагали на выбор монету в 10 центов и бумажную купюру в 10 долларов. Человек всегда выбирал монету. Почему?
Ответы можно узнать тут.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Опубликованы интересные головоломки для детей, которые могут поставить даже взрослого в тупик.
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