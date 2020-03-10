Названа температура воздуха, при которой быстро распространяется коронавирус

Смертельный коронавирус COVID-19 быстрее всего распространяется при температуре окружающей среды около девяти градусов по Цельсию.

Такое заявление сделала группа ученых из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу, передает South China Morning Post.

Исследование показало, что быстрее всего вирус распространяется при 8,72 градусах по Цельсию. Таким образом, вирус замедлен в странах с жарким климатом. Но ученые предупредили, что не нужно надеяться на температурный диапазон и сезонные колебания инфекции, как в случае простуды или гриппа.

Коронавирус в Китае

При этом эпидемиолог из Гарварда Марк Липситч отметил, что коронавирус может развиваться в различных температурных условиях – от холодного и сухого климата.

Исследователи подчеркнули, что повышение температуры и влажности с приходом весны и лета не обязательно приведет к снижению темпов заражения, если не применять общественные меры по борьбе с эпидемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые развенчали основные мифы, которыми обросла правдивая информация о смертельном коронавирусе Covid-19.

При этом мужчины гораздо чаще умирают от коронавируса, чем женщины. Угроза для детей также является существенно меньшей.

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