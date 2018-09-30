Названа дата предоставления Украине Томоса

Украинская поместная православная церковь может получить Томос Вселенского патриархата 9-11 октября 2018 года.

Об этом в эфире "Еспресо" заявил украинский историк и религиовед Ростислав Мартынюк. Он не исключил что предоставление Томоса "может перенестись на ноябрь, на декабрь", "но точно в этом году".

"Томос, по проверенным данным, должен быть объявлен на синаксе, который состоится на Фанаре в Стамбуле с 9 по 11 октября. Соответственно, двое экзархов Константинополя уже активно работают в Украине. Все документы, все формальности соблюдены. Они поедут в Стамбул на это заседание и по итогам отчета этих двух экзархов это уже будет последняя точка. И патриарх может объявить предоставление Томоса непосредственно", - пояснил он.

После получения автокефалии, отметил религиовед, начнется устранение УПЦ МП из религиозной жизни Украины.

"Мы имеем большую структуру Московской патриархии в Украине, существование которой сегодня поставлено под знак вопроса, поскольку мы получаем Томос от Константинопольской патриархии, которая признает автокефалию Украинской церкви. И, соответственно, структуры Московской патриархии, которые доминировали все эти 25-30 лет в Украине, они будут тем или иным образом устраняться. И с религиозного, и с открытого, и с любого другого поля", - отметил Мартынюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября стало известно, что Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".