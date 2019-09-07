Главная Новости
8 сентября • обновлено в 12:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Украинцы сидят в подвалах Донбасса. Почему молчат о них?

44.7т

Все говорят о пленных моряках, о Сенцове, это понятно. Все ждут их возвращения. Переживают.

Новости
Сенцов пропал? Стало известно, где находятся плененные Кремлем украинцы

Скажите, почему так мало уделяется информации о тех, кто сидит в подвалах Донецкой и Луганской областей с начала войны, украинские военнослужащие, с 14, 15,16 годов находящиеся в плену?? Это тоже наши воины и столько лет над ними издеваются в тюрьмах, а о них мало что говорят. Только близкие и побратимы вспоминают и помогают, чем могут. Это нечестно и несправедливо. Кому-то нужны рейтинги, а Вы там парни сидите, может быть когда-то и до Вас очередь дойдёт. Может быть. А они тоже чьи-то дети, отцы и мужья. За ними тоже рыдают матери. Вот как так.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
Теги
обмен пленные моряки военнопленные
Поделиться в Facebook
43
Комментарии
33
29
Смешно
30
Интересно
317
Печально
24
Трэш

Блоги / мнения

ads pixel