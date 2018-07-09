Настоящий патриот: украинцев растрогала история врача из Крыма, потерявшего дочь из-за оккупантов

В сети рассказали историю крымского врача-анестезиолога Сергея Дуба, который не предал Украину и потерял дочь из-за правил оккупантов.

Видеосюжет об украинском патриоте разместил в своем Facebook журналист Александр Тверской.

Сергей Дуб работал заведующим отделением в одной из больниц аннексированного Симферополя. Свой кабинет он украсил украинским орнаментом, заказал жалюзи в цветах украинского флага и приклеил на них герб Украины.

"Когда настала оккупация, то все чувства еще больше обострились, патриотизм возрос", - рассказал он.

Врач регулярно устраивал велопробеги с украинским флагом, за что оказался в полиции и лишился должности. Директор больницы хотел уволить, но удалось пойти "на компромисс" и Дуб пошел работать простым врачом.

В оккупации мужчина потерял свою дочь. "Скорая" отказалась забрать ее в больницу из-за отсутствия у нее паспорта гражданина РФ. У женщины случился септический шок.

"Я в своей жизни кучу людей с септическим шоком спас. В принципе, там только пораньше надо все начать делать. Мне это сообщили, я как раз (административную) границу переходил. Она в 4 утра умерла на моих глазах", - рассказал врач.

Теперь он вместе с женой воспитывает пятилетнюю внучку Алису, которая думает, что у нее две мамы: одна - на небесах, а вторая — на земле.

Сергей Дуб был вынужден получить паспорт гражданина РФ, чтоб иметь возможность работать. Однако он регулярно ездит на подконтрольную Украине территорию. Так, на Андреевском спуске в Киеве хотел купить магнитики с надписью "Крым — это Украина". По его словам, украинские патриоты встречаются на полуострове регулярно и такие сувениры там очень популярны.

Сеть растрогала история крымчанина-патриота, который пережил горе и не сдался под давлением оккупантов.

"Никогда мокшам не понять высоту духа таких людей. И никогда им ее не отнять. Поэтому и бесятся", "Дай Бог, чтобы его не постигла судьба Балуха", "Боже дай здоровья и счастья этому человеку и его семье, его друзьям", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские активисты отправили в оккупированную Луганскую область посылку на воздушных шарах в виде государственного флага.