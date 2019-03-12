Настоящая весна: народный синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет

В Украину придут две волны похолодания с ночными морозами, а устойчивого потепления следует ожидать лишь после 25 марта.

Какой будет погода в Украине в начале весны, рассказал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

"На Евдокию, 14 марта, ожидаются ночные морозы -3... -4. Евдокия у нас будет холодная, ждать ранней теплой весны не приходится", – отметил Горбань.

По его словам, вторая волна похолодания придет на 21-23 марта, и только после 25 марта будет устойчивый переход на плюсовые температуры и нормальное потепление.

aif.ua

Народный синоптик также объяснил, что сильные ветры и ураганы 11 марта были связаны с резким переходом температуры от плюса в минус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта, Украину накрыла бушующая непогода. Скорость ветра достигала 15-20 м/с, а в Карпатах и Прикарпатье до 29-34 м/с. Ураганный ветер обрывал ветки, а местами и полностью вырывал деревья. Также пострадали крыши зданий, остановки транспорта, дорожные знаки, билборды и прочее.

Буря забрала жизни трех украинцев, в том числе 11-летней девочки.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся