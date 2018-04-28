Настигла карма: в сети показали уничтожение "косильщиков укр*пов" на Донбассе

В сети появилось видео разгрома группы российских оккупантов, которые пошли собирать трофеи на месте обстрела позиций Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На кадрах запечатлено, как россияне радуются уничтожению украинских бойцов и спешат на место их убийства, чтобы присвоить себе уцелевшее оружие. Однако неожиданно захватчиков накрывает огонь ВСУ и видео завершается бегством военных РФ и их негодованием из-за ликвидации одного из сослуживцев. Соответствующий фрагмент опубликовал российский журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook.

"Весь путь "косильщиков укропов" в Украине за 60 секунд", — подписал он видео.

Подписчики журналиста выразили свою солидарность с ним и осудили в комментариях вторжение кадровых российских военных на территорию чужого государства.

"Тьфу! На чужую землю пришли с войной и "украинцы, это вы убиваете людей"?! Что за вата бестолковая!!! Беспринципные, безмозглые существа, дома бы сидели, собиратели трофеев", "Просто убила фраза "украинцы убивают людей". Лично мной людей замечено не было", "Как они убивают, так это ''бандерлоги", а как убивают их, так сразу украинцы. Неужели только так и учатся?", "На видео людей нет, есть только оккупант", "Что-то я не увидела на видео людей, какие-то шакалы облезлые и все. А люди-то где?", "А мог бы и дальше мыть машины в Воронеже", "Земля бетоном", — возмутились интернет-пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Тверской обратил внимание на пост в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте", где террористы "ДНР" опубликовали информацию о смерти одного из своих боевиков, указав при этом, что он является россиянином.