Синоптики обещают аномальный 2019-й: как затронет Украину

Синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Как это отразится на Украине – в материале OBOZREVATEL.

Что такое Эль-Ниньо

Феномен Эль-Ниньо заключается в резком повышении температуры (на 5-9 градусов) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана на площади около 10 млн кв. км. С наступлением Эль-Ниньо пассаты в районе Перу в Тихом океане ослабевают, тропический теплый бассейн растекается и на огромной площади океана происходит повышение температуры воды. Из-за этого гибнет рыба, поскольку не может получить питания. А западные ветры приносят в пустыни ливни и даже вызывают наводнения.

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Большее влияние эффект Эль-Ниньо оказывает на Южную Америку. Оно вызывает очень теплые и влажные периоды с декабря по февраль в Перу. Южная Бразилия, северная Аргентина также подвержены эффекту. В центре Чили наступает более мягкая зима, а в Перу и Боливии выпадает снег. Более сухая погода наступает в бассейне реки Амазонки, в Колумбии, странах Центральной Америки.

Также Эль-Ниньо может влиять на погоду в северной Австралии, в некоторых регионах с июня по август наступает сухая погода. А в Восточной Африке – сезоны дождей с марта по май.

Как повлияет на Украину

Наши гидрометеорологии сомневаются, что Эль-Ниньо может оказать какое-то влияние на Украину.

"Конечно, взмах бабочки в Африке может повлиять на погоду в Антарктиде. Но я бы не утверждал, что этот год будет самым теплым в Украине. Возможно, это касается тех регионов, где происходит Эль-Ниньо. А судя по погоде в ноябре, декабре и прогнозу на январь – этот год уже не будет самым теплым. Вспомните: в 2010 году в конце ноября температура была +17, а сейчас с начала декабря у нас лежит снег. А давно ли в последние годы у нас в декабре так надолго выпадал снег?" – заявил OBOZREVATEL директор НИИ гидрометеорологии Владимир Осадчий.

Заместитель начальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко в свою очередь допускает, что следующий год станет самым теплым, но не на всем земном шаре.

"Скорее это случится в тех регионах, на которые влияет Эль-Ниньо. Если анализировать годы, в которых были более теплые или более холодные течения Эль-Ниньо, то мы не найдем закономерности влияния на Украину", – пояснил нам Прокопенко.

Кроме того, по мнению Анатолия Прокопенко, в последние годы в Украине происходит постоянное потепление среднегодовой температуры.

"По сообщениям мировых метеорологов, этот год был самым теплым из всех предыдущих лет. Возможно, таковым будет и следующий. Но обратите внимание, что повышение среднегодовой температуры происходит за счет холодного времени года. То есть становится более теплой зима. Кроме того, у нас участились случаи, когда высокая температура держится от 30 до 90 дней. Раньше таких затяжных показателей не было", – говорит Прокопенко.

Также специалист прогнозирует, что снега в этом году будет немного.

"Потому что у нас постоянная карусель – то тепло, то холодно. На Рождество мы ожидаем понижение температуры, а потом снова станет теплее", – подытожил специалист.