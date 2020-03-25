Нардепы потребовали VIP-условий в больнице, где лечат зараженных коронавирусом. Видео

Украинские депутаты, которые лечатся в столичных медучреждениях, где принимают больных коронавирус, требуют для себя особых VIP-условий.
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Об этом, рассказывая возмущение работников больниц, заявил адвокат Александр Боришкевич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Если мои дети когда-то спросят: "Папа, кто такие п**арасы?", то расскажу им две истории, о которых мне сегодня сообщили медики, которых я завозил на работу", – начал он.
Прежде всего Боришкевич отметил, что ординаторские в Александрийской больнице и имени Амосова сейчас переоборудуют под VIP-палаты.
А с другой стороны, рассказывает адвокат слова медиков, народные депутаты, которые лечатся в Александровской клинической больнице, не хотят лежать в палатах по двое-трое и требуют, чтобы их селили по одному.
"Достойные поступки настоящих властных мужей! ДумайТе", – подытожил Боришкевич.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Вскоре у депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева, у которого нашли коронавирус, экспресс-тесты показали отрицательные результаты.
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