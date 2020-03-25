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25 марта • обновлено в 14:32
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Нардепы потребовали VIP-условий в больнице, где лечат зараженных коронавирусом. Видео

8.9т
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Украинские депутаты, которые лечатся в столичных медучреждениях, где принимают больных коронавирус, требуют для себя особых VIP-условий.

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Об этом, рассказывая возмущение работников больниц, заявил адвокат Александр Боришкевич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если мои дети когда-то спросят: "Папа, кто такие п**арасы?", то расскажу им две истории, о которых мне сегодня сообщили медики, которых я завозил на работу", – начал он.

Нардепы потребовали VIP-условий в больнице, где лечат зараженных коронавирусом

Прежде всего Боришкевич отметил, что ординаторские в Александрийской больнице и имени Амосова сейчас переоборудуют под VIP-палаты.

А с другой стороны, рассказывает адвокат слова медиков, народные депутаты, которые лечатся в Александровской клинической больнице, не хотят лежать в палатах по двое-трое и требуют, чтобы их селили по одному.

"Достойные поступки настоящих властных мужей! ДумайТе", – подытожил Боришкевич.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
медицина депутат
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
НЕГОДЯИ ---А КТО КАК НЕ ВЫ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ГРОБИЛ И ОБВОРОВЫВАЛ МЕДИЦИНУ И ДОВЕЛ ЕЕ ДО КРАХА ---НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО !!!
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Dudra Pavlo
Dudra Pavlo
з одного боку по одному це добре.Збій відеонагляду-і ніхто не визначить -це смерть від коронавірусу чи від подушки
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Е.П.Р.С.Т- ну, конечно , они же ср*т, жрут и т.д. не так как др. заболевшие украинцы. Разделить палаты перегородками и поставить им биотуалеты, пусть с.р.у.т. по-депутатски
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