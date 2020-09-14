Нардепа Радуцкого и главного санврача Ляшко заметили без масок в ресторане Одессы. Фото

В пятницу, 11 сентября, в Одессе народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сходил на ланч с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

Как пишет "Страна", в ресторане их обслуживала официантка без маски и перчаток, несмотря на то что в этот день был установлен новый рекорд по случаям заражения коронавирусом в стране (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Санврач и нардеп посетили заведение Casa Romani trattoria, где подают блюда итальянской кухни. Они выбрали столик на летней террасе и заказали по салату и чай.

Покушав, Радуцкий и Ляшко отправились на выездное заседание парламентского комитета, а затем на инспекцию одесских больниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в Украине за сутки обнаружили 3144 случая COVID-19, что стало новым рекордом по суточному приросту.

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