Наплыв мигрантов в Украину: как обстоят дела и чего ждать от ЕС

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что Украину в скором времени может ожидать проблема резкого увеличения количества незаконных мигрантов из Африки и Ближнего Востока из-за усилением противодействия незаконной миграции в странах Евросоюза.

По его словам, уже сегодня наблюдает увеличение количества мигрантов на каналах легального въезда, которые, опираясь на поддержку диаспор, официально пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении.

Так ли это и как с этим можно бороться пытался разобраться OBOZREVATEL, проанализировав опыт европейских стран, которых волна миграции захлестнула два три года назад.

Согласно статистике Госпогранслужбы по состоянию на конец мая, с начала года всего было выявлено в Украине 3793 нелегальных мигранта, большинство из них уже были высланы или же выдворены из страны, а в пунктах временного пребывания, которых у нас всего два - в Волынской и Чергниговской областях, их находится 263.

Больше всего их было выявлено в Киеве, Житомирской и Днепропетровской областях, при этом в статданных не указано, откуда прибыли в Украину все вычисленные нелегалы.

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Всего же на учете, согласно данным на конец 2017 года, в Украине стоит почти 250 тысяч иммигрантов.

Украинская миграционная статистика отличается от Регламента ЕС по ряду параметров, что значительно усложняет международные сравнения и, собственно, регулирование этого вопроса, начиная с облика мигрантов.

В первую очередь, используется другое определение миграции. Если в ЕС это - пребывание на срок более 12 месяцев, то в Украине, где статистика миграции основывается на данных о регистрации по месту жительства - это 6 месяцев.

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Также в статистике разрешений на пребывание не выделяются разрешения, оформленные впервые, нет распределения по их продолжительности, отсутствуют данные по изменению статуса пребывания и тому подобное.

Отметим, что даже в самое пиковое время волны миграции в ЕС в 2015-16 годах, в Украине не наблюдалось кардинального увеличения количества нелегалов или же просящих убежища.

В то же время в Европе снова на повестке дня миграционный вопрос, а страны ЕС не могут договориться, куда девать нелегалов.

Некоторые государства даже временно возвращали погранконтроль, хотя это противоречит правилам европейского объединения.

Так, 28-29 июня прошел экстренный саммит ЕС по мигрантам, на котором приняли несколько важных решений, которые стали своего рода компромиссом между сторонниками резкого ужесточения правил приема мигрантов и теми, кто исповедует более либеральный подход.

Первое, на саммите пришли к соглашению, что расселение беженцев по разным странам сообщества будет производиться исключительно на добровольной основе. Отметим, что этого добивались в первую очередь ближайшие соседи Украины – страны Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия).

Второе, в странах ЕС будут созданы своего рода "фильтрационные лагеря" – центры мигрантов, в которых будут определять, кто является настоящими беженцами, а кто – "нерегулярными мигрантами", которые будут выдворены за пределы ЕС.

Уже из этих лагерей мигранты будут распределяться также лишь по тем странам, которые готовы добровольно их принять.

Третье, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран (скорее всего, это будет Ливия), чтобы сократить поток людей, которые переправляются через Средиземное море. Кроме того, предполагается выделить помощь Турции для расширения сети лагерей беженцев.

Также, в целом страны ЕС договорились укреплять внешние границы Союза.

Беженцы из Африки и Ближнего Востока в Европу попадают двумя основными путями – через Турцию в Грецию и в Италию через Ливию.

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ЕС на саммите решил выделить Анкаре $3 млрд, чтобы большинство нелегалов из Ближнего Востока оставались в Турции, президент которой Реджеп Эрдоган ранее не раз шантажировал Брюссель вопросом нелегалов, грозясь открыть свои границы для них.

Стоит также отметить, большинство мигрантов все равно стремится в более богатую Европу, где рассчитывает на щедрые пособия, в первую очередь это касается Германии и Швеции.

На втором месте после нее идет Франция, потом – Италия и Испания.

В остальные же страны, по большему счету, нелегалы пробираются редко, зачастую рассматривая их как транзитные пункты пребывания из-за строгих законов к ним, меньших заработков или же отдаленности.

Всего, согласно докладу Еврокомиссии, начиная с 2015 года в страны ЕС прибыло более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов.

В документе уточняется, что количество мигрантов, прибывающих в ЕС по Восточно-Средиземноморскому маршруту в 2018 году сократилось на 97% по сравнению с 2015 годом — с 10 тыс. до 81 человека ежедневно.

Общее количество мигрантов, прибывающих по Восточному, Центральному и Западному Средиземноморскому маршрутам, также сократилось с 1,05 млн человек в 2015 году, 374 тыс. человек в 2016 году, 184,7 тыс. в 2017 до 50,3 тыс. в первом полугодии 2018 года.

Сможет ли Украина стать целью нелегалов остается открытым вопросом из-за постоянно растущей миграции самих украинцев в страны ЕС.