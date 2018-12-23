''Нам с вами не по пути'': Цимбалюк красиво разнес путинского пропагандиста

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко поставил на место члена президиума партии "Российский Общенародный Союз" Николая Павлова, который нагло высказался об Украине.

В частности, пропагандист заявил, что считает ее не суверенным государством, а лишь регионом России. Конфликт из-за пророссийских посылов политика страны-агрессора произошел в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Начался он с навязывания Павловым мысли о том, что Россия якобы не причастна к войне на Донбассе, а также с его обвинений Украины в военных преступлениях Кремля.

"Господин Цимбалюк говорит относительно того, что "русский мир" пришел. А как же он мог не прийти? Русские своих не бросают! Да, не бросают! Это же не значит, что мы должны Киев бомбить. Вы же Донецк и Луганск бомбили, а мы Киев нет. И не будем бомбить", — лицемерно высказался он.

Роман Цимбалюк "Факты"

Цимбалюк, в свою очередь, напомнил оппоненту, что Донбасс разгромили именно те самые русские, которые до этого аннексировали украинский Крым, а не Киев, как в это хочется верить Павлову.

"Я просто напомню, что люди, которые принимали участие в оккупации Крыма, массово после этого переехали на Донбасс. И когда вы говорите, что вы не долбили по территории Украины, то я вам хочу сказать, что, например, по такому прекрасному памятнику павшим воинам Великой отечественной войны, Саур-Могиле, стреляли из крупнокалиберной артиллерии с территории Российской Федерации", — подчеркнул украинский журналист.

Кроме того, его крайне возмутило употребление Павловым фразы "думающие великороссы" по отношению к россиянам. Цимбалюк сказал ему, что такое надменное отношение страны-агрессора к людям других национальностей еще раз доказывает, что никакого единства народов не было и не может быть.

"Вы там сказали, "думающие великороссы". Я правильно понимаю, что думающие в этом пространстве были только великороссы? Вот такие слова-маркеры они и говорят, что нам с вами не по дороге. Вот и все. Вы бы занимались лучше своей страной, потому что, как вы сказали? Русские своих не бросают? Дело в том, что граждане Украины, которые русские по национальности и русскоязычные, абсолютно не значит, что они пророссийские. У них есть своя страна. По вашему мнению, русские соотечественники — это пятая колонна, которая должна разрушать страны, в которых они живут?" — с сарказмом обратился журналист к пропагандисту.

Война на Донбассе "Военное обозрение"

Однако тот продолжал стоять на своей имперской позиции и доказывать правоту без каких-либо адекватных аргументов. "Они больны сепаратизмом, отделением от России, родины своей! Родина у нас с вами одна — называется Россия. Украина — это регион, один из регионов России", — нагло заявил Павлов.

Однако его едкий спич вызвал у Цимбалюка лишь улыбку. "Удивительно, что вас не взяли в новый состав Госдумы, потому что таких людей — там 100%", — подшутил он над фанатом идеи "русского мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинский журналист разгромил пропагандистский фейк Павлова о том, что все украинцы на самом деле якобы являются русскими. Цимбалюк напомнил ему, что россияне, согласно его логике, уже пятый год подряд убивают своих "братьев" на Донбассе.

Ранее Цимбалюк ярко ответил на обвинения психолога Валентина Кима в работе на Кремль. Журналист посоветовал ему самому аккредитоваться на пресс-конференцию к Владимиру Путину и задать те вопросы, которые считает нужными.