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Накроет грозовой фронт: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

1.5тЧитать новость на украинском

Украину в пятницу, 15 июня, накроет грозовой фронт и пройдут дожди, жарко будет во всех областях.

Погоду на большей части страны определит жаркая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°; днем 21-27°, в южных, восточных и Днепропетровской области 29-34° (на высокогорье Карпат ночью 11-16°, днем 14-19°).

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В западных областях дождь и гроза, температура ночью +15...+17°, днем +24...+26°. Ветер южный, 5-10 м/с.

На севере Украины дождь, гроза. Температура ночью +15...+17°, днем +24...+26°. Ветер южный, 5-10 м/с.

В центре Украины ожидается гроза, температура ночью +15..+17°, днем около +25...+27°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +15...+17°, днем +31...+33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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В южных областях Украины ясно, температура ночью +16...+18°, днем около +31...+33°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Киеве пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью +16...+18°, днем +24...+26°.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине ожидаются грозы с ливнями, которые за несколько дней пройдут с запада на восток страны.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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