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8 мая • обновлено в 13:51
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На Закарпатье коронавирус вспыхнул в интернате: десятки больных

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В Перечинской ОТГ в Закарпатской области произошла вспышка коронавирусной инфекции в школе-интернате.

Обнаружили 26 случаев заражения. Об этом сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц с коронавирусом, 5 человек из села Заричево и 21 из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружено коронавирус у работников и членов их семей", – поделился Погориляк.

На Закарпатье коронавирус вспыхнул в интернате

На Закарпатье коронавирус вспыхнул в интернате

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По словам главы Перечинской ОТГ, большинство из этих больных имеют легкое течение заболевания. 5 человек госпитализированы.

Отметим, по состоянию на 8 мая на Закарпатье в 644 человек установлен диагноз COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL писал, как детские дома и дома для престарелых стали рассадниками коронавируса в Украине.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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