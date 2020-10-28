На Винниччине коронавирус унес жизни еще двух врачей

В Винницкой области от осложнений COVID-19 за сутки умерли два медика – заместитель директора по поликлиническому разделу работы и ЭВН областной клинической больницы им. Н. Пирогова Виктор Колодько и главный врач Тульчинской центральной райбольницы Виталий Лисица.

Обоим мужчинам не исполнилось и 60 лет. Трагическими известиями поделились в соцсети винницкая активистка Таисия Гайда, а также народный депутат Лариса Билозир.

"Заведующий поликлиникой Винницкой "Пироговки" Виктор Колодько умер. Перед этим от коронавируса умерли его мама и брат", – написала в Facebook Гайда.

Медика ни стало 27 октября. По данным сайта "33 канал", у 58-летнего Колодько была тяжелая пневмония.

"Он заведовал поликлиникой, был профессионалом своего дела и хорошим врачом-неврологом. Со здоровьем проблем не было. С женой развелся, дочь учится на третьем курсе Винницкого медицинского университета", – рассказал главный врач медучреждения Александр Жупанов.

Отметим, что несколько лет назад Виктор Колодько получил награду чемпиона мира по футболу среди команд врачей. Похоронили медика в среду, 28 октября, в родном селе Капустяны.

И в этот же день стало известно о смерти его коллеги по профессии – на 52-м году жизни остановилось сердце главного врача Тульчинской ЦРБ Виталия Лисицы. Причиной тоже стали осложнения, вызванные коронавируснной болезнью.

По словам Билозир, 16 октября медика госпитализировали в ЦРБ с диагнозом COVID-19, а уже 22 октября, из-за ухудшения состояния здоровья, его перевели в больницу в Виннице.

"Виталий Петрович внес огромный вклад в развитие медицины Тульчинщины, был профессионалом своего дела и хорошим врачом. Глубокий печаль и искренние соболезнования семье и его коллегам. Это невосполнимая потеря для медицинского сообщества всей области. К сожалению. Вечная память..." – подчеркнула она в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября на 68 году жизни скоропостижно скончался главный санитарный врач Тульчинского района Винницкой области Николай Кириченко.