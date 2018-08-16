На Украину надвигается шторм: где будет опаснее всего

В четверг, 16 августа, в Украине резко ухудшится погода.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр. "В ближайший час и до конца суток 16 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с", - сказано в сообщении.

Также 16 - 17 августа в Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, буря, которая превратила главную улицу Киева в Венецию, вскоре проявится в Чернигове и Сумах.