На вас вчера отработали информационно-психологическое оружие. Это оружие 3-го тысячелетия. Оно когда-то сведет к минимуму применение тяжелого военного оружия, но превратит человечество в полных болванов, потому что на болванах информационно-психологические операции работают эффективнее.

Еще это оружие очень хорошо работает, когда в обществе есть скрепы и искусственно созданная морали.

Тогда просто качаешь скрепу или, так сказать, мораль, указываешь устами управляемых блогеров на "нарушителя среп" и болезненное эго загонит миллионы людей в ловушку осуждения. Потому что быть на фоне кого-то нравственным, целомудренным, жертвенным - очень просто и приятно для самооценки. Осуждать - это наше все, которое уже давно сидит в ДНК.

Новые Санжары - протест и столкновения Нацполиция

Когда-то общественное осуждение было главным инструментом наведения порядка в обществе. Именно тогда придумали моральные нормы. Они выполняли роль красных линий, а осуждение выполняло роль наказания, вплоть до пока не появился закон, правоохранительные органы и суды.

Поэтому эпитет "средневековье" - это всех касается. И тех, кто камни бросал, и тех, кто кричал - "какой стыд".

Если вы гуманист и имеете высокий уровень эмпатии, тогда жалеть и помогать надо всем. И тем, кого эвакуируют, и тем, кто живет в плену неосведомленности и животного страха. То, что вы забили осуждением вторых, никак не поможет обществу, стране и тем, кого эвакуировали. Люди, которые себя считают человечными, должны в такой ситуации помочь открыть глаза ослепленным, а не осуждать их.

Это как смеяться и осуждать тех, кто боится летать самолетами. Потому что информационно авиакрушения выглядят очень страшно. Хотя статистика смертей говорит, что погибнуть в авиактастрофи - шансы мизерные, в отличие от автотранспорта, которым пользуются все.

А теперь давайте подумаем о результатах и поймем, кто выиграл от вчерашних событий с эвакуацией наших граждан.

Подчеркиваю, что не всегда те, кто получают выгоду от ситуации, ее создали.

Местные власти общин, которая встала на сторону своих жителей в протестах, точно выиграла перед осенними местными выборами. С большой вероятностью так сделали все, кто сейчас у власти в регионах и собирается баллотироваться осенью. Просто не все случаи сопротивления местной власти стали публичными.

Выиграли те, кого вчера публично не спросили и не вспоминали по всем эфирах и блогах о расследовании расстрелов на Майдане. Поэтому, назначить на 20 февраля эвакуацию людей, которая планировалась еще 3 недели назад, это стратегически верное решение, даже если случайно (что маловероятно, но вероятность существует).

Хотели выиграть, но не получилось, те, кто ненавидит западную часть государства, как олицетворение украинства, и винит ее в потере власти в 2014 году. Они нагнетали из всех парусов, это видите ли, на западе люди черствые, а мы здесь в белом и с нимбами. Но очень быстро с "выяснилось, что люди все равно не доверяют государственной медицине по всем регионам, несоблюдения карантина боятся все. Да и местные власти везде одним миром мазаны, все ради рейтинга готовы поддержать протесты своих местных избирателей и им наплевать на общегосударственные интересы.

Выиграли те, кому интересно разжигание вражды и ненависти между украинцами.

А теперь как эта ситуация выглядит без информационных вбросов, безосновательной паники и возмущения "моральных авторитетов".

Все страны эвакуируют своих граждан из Уханя. Все делают это по-разному и с разным успехом. Кто-то из развитых и богатых стран даже просит Украину забрать их граждан и подержать 14 дней у себя, потому что они не будут гнать самолет в Китай ради одного или двух своих граждан.

В Украине не все налажено, в конце концов, не каждый день приходится эвакуировать людей из зоны распространения смертельно опасного вируса. Но, тем не менее, работа сделана.

Из-за того, что от коронавируса умирают - нормально, что кто-то из людей боится в прямом животном смысле за себя и своих близких. Да, не все среди этих людей знают слова "гуманизм", "эмпатия" и не все пользуются гуглом.

Это и было слабое звено кампании по эвакуации.

Всей этой истории и счастливых бенефициаров не было бы, если бы на этом этапе - этапе недовольство и страха - власть подключила 2-3 десятка людей, которые бы приехали и пообщались с общинами и местными властями. Не просто пообщались, а профессионально развеяли страхи и мифы, выслушали бы людей и предложили им средства и меры безопасности.

Но на этом этапе, воспользовавшись слабостью власти, подключились шакалы и отыграли ситуацию в свою пользу.

--------------------------------------------------

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!