На Сумщине в соборе РПЦ прогремел взрыв: все подробности

В Сумах 18 января прогремел взрыв в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Как сообщила пресс-служба Российской православной церкви в Украине, которой принадлежит храм, неизвестные якобы бросили взрывчатку во время вечернего праздничного богослужения, в результате чего та сдетонировала в притворе храма.

"Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Сумская епархия РПЦ в Украине

Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники различных подразделений полиции и взрывотехники. Правоохранители начали расследование.

"Православные верующие областного центра возмущены дерзким преступлением, совершенным на праздник Богоявления", – отметили в РПЦ в Украине.

Спасо-Преображенский собор в Сумах wikipedia

В церкви обвинили во всем "агрессивную риторику" по отношению к прихожанам. Православная церковь Украины со своей стороны осудила инцидент в сумском соборе.

"Лично Предстоятель Блаженнейший Митрополит Епифаний, другие официальные представители Церкви, и до Объединительного Собора, и после него много раз подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным способом", – сказано в заявлении.

Уточняется, что на заказ из России в Украине не раз совершались провокации, направленные на разжигание религиозной или национальной розни. Ряд преступлений раскрыты и доказано, что заказчики находятся в РФ.

Сумская епархия РПЦ в Украине

"Надеемся, что правоохранители найдут и привлекут виновных в преступлении, совершенном сегодня в Сумах. А всем, кто стоит за этим преступлением, независимо от того, какими мотивами они руководствовались, должны напомнить, что они совершили большой грех, ответственность за который ложится на них перед Богом", – подчеркнули в ПЦУ.

"Полиция расследует обстоятельства инцидента в культовом сооружении по ул. Соборной. Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", – сообщили в полиции.

Сумская епархия РПЦ в Украине

Сумская епархия РПЦ в Украине

Сумская епархия РПЦ в Украине

Сумская епархия РПЦ в Украине

Сумская епархия РПЦ в Украине

Сумская епархия РПЦ в Украине

Сумская епархия РПЦ в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в здании Киево-Печерской лавры возник пожар, в результате которого никто не пострадал.

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